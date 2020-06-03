中芯引入兩戰略投資者：中國信科、上海集成電路基金

中芯國際日前證實將首次公開發行人民幣普通股（A股）股票後，2日公告已分別與中國信科、上海集成電路基金達成協議，二者將作為戰略投資者參與中芯國際此次人民幣股份發行。

中芯國際在宣布將回歸A股不到一個月時間，其在上海科創板的上市申請就於6月1日獲上海證券交易所受理。中芯國際擬在科創板發行不超過16.86億股，募集資金總額達人民幣200億元（約新台幣840億元）。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，根據中國證監會早前發布的正式定義，所謂「戰略投資者」是指：具有同行業或相關行業較強的重要戰略性資源，與上市公司謀求雙方協調互補的長期共同戰略利益，願意長期持有上市公司較大比例股份，願意並且有能力認真履行相應職責。

同時必須委派董事實際參與公司治理，提升上市公司治理水平，幫助上市公司顯著提高公司質量和內在價值，具有良好誠信記錄，最近三年未受到證監會行政處罰或被追究刑事責任的投資者。

戰略投資者還需要符合兩個條件之一：

一、能給上市公司帶來國際國內領先的核心技術資源，顯著增強上市公司的核心競爭力和創新能力，帶動上市公司的產業技術升級，顯著提升上市公司的盈利能力。

二、能給上市公司帶來國際、國內領先的市場、渠道、品牌等戰略性資源，大幅促進上市公司市場拓展，推動實現上市公司銷售業績大幅提升。

中芯國際公告顯示，作為人民幣股份發行的一部分，於6月2日與中國信科、上海集成電路基金、海通證券及中金公司訂立協議。

根據協議，中國信科、上海集成電路基金將作為戰略投資者參與其人民幣股份發行，根據人民幣股份發行認購總認購金額最多分別為人民幣20億元、5億元股份，視配發而定。

公告稱，大唐電信科技產業控股有限公司為中國信科間接附屬公司，大唐通過其附屬公司大唐香港持有中芯國際已發行股本約15.55%，並為其主要股東。

因此，中國信科作為大唐及大唐香港的控股公司及聯繫人，為中芯國際關聯人士。

同時，由於上海集成電路基金為中芯國際附屬公司中芯南方集成電路製造有限公司的主要股東，前者同樣為該公司關聯人士。

對於上述認購事項的理由，中芯國際董事會認為，人民幣股份發行將使其可以以股本融資的方式進入中國資本市場，並在維持其國際發展戰略的同時改善其資本結構。

中芯國際指出，通過向中國信科作出戰略性配售，其作為中國大陸唯一具國際領先地位的大型集成電路（IC）代工企業，以及中國信科作為唯一擁有移動通信及IC技術的中央企業，可以加強物聯網、雲計算及大數據等關鍵信息科技產業鏈領域的戰略性規劃，以期將自身打造為中國IC產業的骨幹。

與此同時，中芯國際董事會認為，上海集成電路基金認購事項可增強其與上海集成電路基金的戰略夥伴關係，並通過資本投資及提供其他資源以確保上海集成電路基金對該集團業務發展的持續支持。

公告顯示，中國信科為直屬大陸國務院國有資產監督管理委員會的中央國有企業，總部位於湖北武漢，業務聚焦於六大核心領域：移動通信、光纖通信、光電及大規模集成電路、數據通信、網絡信息安全及智能應用。

上海集成電路基金則是上海市政府成立的地方半導體產業投資基金，以執行大陸國家半導體發展計劃及上海市政府的半導體產業發展戰略，其第一期投資總額達人民幣285億元。