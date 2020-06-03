快訊

NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

搞烏龍？美媒炒作沒收中製變壓器 中企卻說「錢拿到了」

世界日報 / 中國新聞組／北京3日電
美媒報導稱，一台中國產電力變壓器疑被美方沒收，但中企卻說已經領到錢。 圖／取材自江蘇華鵬官網
美媒報導稱，一台中國產電力變壓器疑被美方沒收，但中企卻說已經領到錢。 圖／取材自江蘇華鵬官網

美媒日前報導稱，一台去年夏天原本要運往科羅拉多州一座變電站的中國產電力變壓器，疑因加裝惡意電子器件被美方沒收。生產這台設備的中企昨天否認加裝惡意器件，並表示這項交易「合同流程都走完了，錢也全額拿到了。」中國媒體解讀，看來吃虧的是掏錢買變壓器卻被政府「截胡」的美國採購方。

觀察者網報導，美國華爾街日報5月27日獨家報導，去年夏天，一台重量超過50萬磅（約227噸）的中國產電力變壓器，經船運抵達休斯敦港口後，本該運往科羅拉多州一座為丹佛市供電的變電站，但被聯邦官員在港口「沒收」（commandeer），然後在聯邦力量的護送下，被運往新墨西哥州的桑迪亞國家實驗室。

這家實驗室由霍尼韋爾國際公司運營，負責處理與「國家安全威脅」有關的事務。美國技術組織「電力研究院」的首席執行官麥克霍華德（Mike Howard）稱，中途轉移一台巨大且昂貴的變壓器是件不同尋常的事，這表明官員們對安全懷有很大「擔憂」。

報導並引述知情人士解讀說，諸如大型變壓器的中國產電力設備進口交易越來越多，這些前任和現任聯邦官員、遊說人士稱，川普政府意圖通過對中國大型變壓器設置貿易壁壘來「提高電網安全」，理由是擔心它們可能會被安裝在電網關鍵處或重要軍事基地附近。

其他對情況了解有限的人士則稱，聯邦官員之所以沒收變壓器，可能是因為懷疑上面的電子器件被祕密添加了惡意功能，可能讓對手能夠遠程監控甚至發出指令使其罷工。

觀察者網指出，這起交易中被外界認為是「苦主」的被「截」電壓器生產商——江蘇華鵬變壓器有限公司駐美國代表吉姆蔡（Jim Cai）說，他從華爾街日報報導才知道這台電壓器的去向。以前從沒發生過這種事。

江蘇華鵬方面表示，過去20年，公司向全球銷售了超過7000台電力變壓器。此次交易的設備本該運往美國西部地區電力管理局（WAPA）所有的奧爾特變電站。WAPA是一家聯邦所有的公用事業機構，也是美國最大的公用事業機構之一。

蔡表示，他想不出那些機構覺得自己能找出什麼問題，因為這台變壓器是按照WAPA的規格製造的，甚至精準到了電子部件的編號，後者還是從WAPA指定的美國和英國企業採購的。「由他們挑廠家，我們來下單，再裝上。」他強調，「並不是沒收，公司已經完成全額交付。」

華爾街日報報導指出，除了江蘇華鵬外，桑迪亞國家實驗室、美國能源部和採購變壓器的公用事業公司都拒絕置評。

北京

延伸閱讀

錄音檔證實「中國延遲公布病毒資訊」 美媒揭世衛也備感挫折

美媒諷川普要派兵鎮壓暴動 國務卿卻接見六四倖存者

美媒：取消香港特殊地位 恐傳遞「香港敗局已定」訊號

美媒：美經濟最黑暗期 可能已過去

相關新聞

搞烏龍？美媒炒作沒收中製變壓器 中企卻說「錢拿到了」

美媒日前報導稱，一台去年夏天原本要運往科羅拉多州一座變電站的中國產電力變壓器，疑因加裝惡意電子器件被美方沒收。生產這台設備的中企昨天否認加裝惡意器件，並表示這項交易「合同流程都走完了，錢也全額拿到了。

港版國安法稅務影響 台商留意雙重課稅、移轉訂價

港版國安法」拍板，香港資金自由度是否將受到限縮或更嚴密的監控引發各界討論。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師張宗銘今（...

中芯引入兩戰略投資者：中國信科、上海集成電路基金

中芯國際日前證實將首次公開發行人民幣普通股（A股）股票後，2日公告已分別與中國信科、上海集成電路基金達成協議，二者將作為...

擴大基建救經濟 傳山東擬5900億建石化園區

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）衝擊中國經濟，路透報導，中國重新提出在山東省興建人民幣1400億元的石...

後疫情時代 大陸號召全民擺攤「救經濟、穩就業」

後疫情時代，「地攤」儼然成為大陸執政者眼中救經濟、穩就業的良方，中共國務院總理李克強甚至表示，地攤經濟是中國的生機。大陸...

連兩天科創板單日3家企業過會 寒武紀刷新最快審核紀錄

大陸科創板上市委的審議近期加速，光在2日就過會三家公司，分別是中科寒武紀科技、路德環境科技、蘇州敏芯微電子，計畫融資規模...

95名SK海力士韓籍人員 包機回無錫復工

繼日前三星電子200名員工搭包機抵西安晶片廠後，95名SK海力士韓籍員工，也搭包機回無錫復工。

貴陽啟動2計劃 擴大開放拚發展

作為中國內陸開放型經濟試驗區先行區—貴州省會貴陽啟動「貴陽市境外招商三年行動計劃（2020—2022）」、「外商投資服務...

上海首店經濟爆發 促進消費復甦

6月1日上海新天地，YSL聖羅蘭美妝全球旗艦店揭開面紗，這也是YSL在全球開設的首家以香水為主題形象的旗艦店。

陸汽車消費指數 出現回落

中國汽車流通協會1日發布最新一期「汽車消費指數」顯示：2020年5月汽車消費指數為63.0，與上月相比出現回落。6月為汽...

大陸百城房價漲幅 連3月回升

自2月份的低谷以來，中國百城房價環比漲幅已連續3個月小幅回升。中指研究院1日發布的數據顯示，2020年5月，中國100個...

德陽智造 空冷發電樹立新標杆

總部位於四川省德陽市的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」），近期傳來好消息；權威機構完成了對榆能橫山煤電一體化...

熱門新聞

台灣賭客手氣超背 一人貢獻澳門賭場5月營收3成

小明何時能返台？ 指揮中心、陸委會互推責任

陸女為返回北京隱瞞病情 慘遭逮補

大陸停購美國大豆？出口協會回應了

香港延長入境隔離和限聚令

小心！詆毀、汙蔑中醫藥 未來在北京恐面臨刑責

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。