搞烏龍？美媒炒作沒收中製變壓器 中企卻說「錢拿到了」

美媒日前報導稱，一台去年夏天原本要運往科羅拉多州一座變電站的中國產電力變壓器，疑因加裝惡意電子器件被美方沒收。生產這台設備的中企昨天否認加裝惡意器件，並表示這項交易「合同流程都走完了，錢也全額拿到了。」中國媒體解讀，看來吃虧的是掏錢買變壓器卻被政府「截胡」的美國採購方。

觀察者網報導，美國華爾街日報5月27日獨家報導，去年夏天，一台重量超過50萬磅（約227噸）的中國產電力變壓器，經船運抵達休斯敦港口後，本該運往科羅拉多州一座為丹佛市供電的變電站，但被聯邦官員在港口「沒收」（commandeer），然後在聯邦力量的護送下，被運往新墨西哥州的桑迪亞國家實驗室。

這家實驗室由霍尼韋爾國際公司運營，負責處理與「國家安全威脅」有關的事務。美國技術組織「電力研究院」的首席執行官麥克霍華德（Mike Howard）稱，中途轉移一台巨大且昂貴的變壓器是件不同尋常的事，這表明官員們對安全懷有很大「擔憂」。

報導並引述知情人士解讀說，諸如大型變壓器的中國產電力設備進口交易越來越多，這些前任和現任聯邦官員、遊說人士稱，川普政府意圖通過對中國大型變壓器設置貿易壁壘來「提高電網安全」，理由是擔心它們可能會被安裝在電網關鍵處或重要軍事基地附近。

其他對情況了解有限的人士則稱，聯邦官員之所以沒收變壓器，可能是因為懷疑上面的電子器件被祕密添加了惡意功能，可能讓對手能夠遠程監控甚至發出指令使其罷工。

觀察者網指出，這起交易中被外界認為是「苦主」的被「截」電壓器生產商——江蘇華鵬變壓器有限公司駐美國代表吉姆蔡（Jim Cai）說，他從華爾街日報報導才知道這台電壓器的去向。以前從沒發生過這種事。

江蘇華鵬方面表示，過去20年，公司向全球銷售了超過7000台電力變壓器。此次交易的設備本該運往美國西部地區電力管理局（WAPA）所有的奧爾特變電站。WAPA是一家聯邦所有的公用事業機構，也是美國最大的公用事業機構之一。

蔡表示，他想不出那些機構覺得自己能找出什麼問題，因為這台變壓器是按照WAPA的規格製造的，甚至精準到了電子部件的編號，後者還是從WAPA指定的美國和英國企業採購的。「由他們挑廠家，我們來下單，再裝上。」他強調，「並不是沒收，公司已經完成全額交付。」

華爾街日報報導指出，除了江蘇華鵬外，桑迪亞國家實驗室、美國能源部和採購變壓器的公用事業公司都拒絕置評。