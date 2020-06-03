後疫情時代 大陸號召全民擺攤「救經濟、穩就業」

後疫情時代，「地攤」儼然成為大陸執政者眼中救經濟、穩就業的良方，中共國務院總理李克強甚至表示，地攤經濟是中國的生機。大陸各地近期也紛紛放開過去對攤販設下的種種限制，積極鼓勵全民擺攤做生意。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，中國大陸也無法倖免。根據大陸國家統計局發布的數據，大陸4月失業率為6%，逼近歷史最高水平。但投資機構多認為，大陸當前失業情況遠比官方公布的數據更為嚴重。

中泰證券研究所前所長李迅雷個人微信公眾號4月底發布一篇報告稱，大陸目前新增失業人數可能已超過7,000萬，真實失業率或已達20%以上。

報告一出輿論譁然，李迅雷隨即發表聲明稱，該篇報告作者並非他本人，只是通過他的微信公眾號發表。之後中泰證券研究所所長宣布換人，儘管中泰證券表示李迅雷職務調整與此事無關，但大陸真實失業率形況仍引起外界關注。

5月28日，中共13屆全國人大三次會議閉幕後，李克強在中外記者會上表示，「為了穩住現有就業崗位，可以說政策是能用盡用，投入的錢是最多的。」

當時李克強就特別提到攤販對於解決就業問題的幫助。他說，「前兩周我看到報導，我們西部有個城市（即四川成都），按照當地的規範，設置了3.6萬個流動商販的攤位，結果一夜之間有十萬人就業。」

成都早在今年3月就宣布，在保障安全、不占用消防通道，不侵害他人利益，做好疫情防控和清潔衛生等工作的前提下，允許在一定區域設置臨時占道攤點攤區和夜市、允許臨街店鋪越門經營、允許流動商販在一定區域販賣經營。

中共中央文明辦5月底也公告，在今年全國文明城市測評指標中，不再將占道經營、馬路市場、流動商販列為文明城市測評考核內容。

李克強6月1日前往山東煙台視察時，還特別前往一處小區關心攤商經營情況。根據中國政府網發布的訊息，李克強告訴攤商，「地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和『高大上』一樣，是中國的生機。」

李克強還說，「市場、企業、個體工商戶活起來，生存下去，再發展起來，國家才能更好！我們會給你們支持的。」

新華社指出，目前大陸多地已開始「試水」開放民眾擺攤。除成都外，河南許昌也開放一批背街小巷，讓商家在道牙以上區域經營；浙江杭州開放部分街道作為攤販的經營場地；遼寧大連近日也公告，首批57處開放擺攤的區段。

據線上批發平台阿里1688的數據顯示，目前「地攤經濟」最熱商品為日用百貨、內衣、數碼、美妝、玩具等，相關品類買家數前三名分別為廣東、浙江、江蘇三省。