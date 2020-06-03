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連兩天科創板單日3家企業過會 寒武紀刷新最快審核紀錄

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/澎湃新聞
圖/澎湃新聞

大陸科創板上市委的審議近期加速，光在2日就過會三家公司，分別是中科寒武紀科技、路德環境科技、蘇州敏芯微電子，計畫融資規模相對應分別為人民幣28.01億元、3.50億元、7.07億元，總計人民幣38.58億元。

作為大陸人工智慧行業中的明星企業，寒武紀申報科創板上市也引發了市場廣泛關注。該公司在3月26日獲得受理，4月10日起接受審核問詢，在兩輪問詢後閃電過會，整個過程歷時僅68天，刷新了科創板審核的最短時間紀錄。

澎湃新聞報導，截至6月2日，上海證券交易所科創板上市委在2020年內，已經組織了34次審核會議，共審核科創板申報企業49家，其中48家一次過會，另有1家首次上會時暫緩審議，二次上會後獲得通過。

僅5月以來，就有20家科創板申報企業上會接受審議，並悉數順利拿到下一步註冊程式的入場券。

上交所官網數據顯示，目前上交所已受理的科創板申報企業總數達到323家，其中85家正在接受審核問詢，8家通過審核，26家已過會企業正在證監會層面進行註冊程序，123家企業的註冊結果已經出爐，1家中止審核，30家終止審核。

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