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小心！詆毀、汙蔑中醫藥 未來在北京恐面臨刑責

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
北京有多家定點醫院中醫藥曾參與此次新冠肺炎救治，圖為北京地壇醫院中醫藥藥師正在配置藥物。（中新社）
北京有多家定點醫院中醫藥曾參與此次新冠肺炎救治，圖為北京地壇醫院中醫藥藥師正在配置藥物。（中新社）

大陸在這次抗擊新冠肺炎疫情中，積極推廣採取中醫藥治療。北京更於近日公告，起草中的「北京市中醫藥條例」，明文規定對以任何形式詆毀、汙蔑中醫藥的行為，將依法追究治安、刑事責任。

由北京市衛生健康委、市中醫局會同相關部門起草的「北京市中醫藥條例（草案公開徵求意見稿）」及說明，5月底起在北京衛健委網站公開徵求社會意見。

這項草案稱，該條例將進一步健全中醫藥文化推廣和保護制度，建立中醫藥文化名錄保護制度和中醫藥傳統知識保護數據庫。

這份條例第36條還規定，「不得以任何方式或行為詆毀、汙蔑中醫藥」；第54條規定，詆毀、汙蔑中醫藥，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

但草案公開徵求意見稿發布後，就引起大陸民間不少反彈和批評。有網友稱，「『不得以任何方式或行為詆毀、汙蔑中醫藥』， 這是什麼意思？科學是不怕『詆毀、汙蔑』的，只有宗教不行。中醫藥是宗教嗎？」

也有人說，「中醫人難道不應該用專業本事讓人閉嘴，反而用手把別人嘴堵上？這個規定出來就很搞笑，自己打自己臉的感覺，這是要立個碑讓所有人都知道大家都在黑中醫嗎？」

還有網友批評北京市衛健委，「不去懲罰打著中醫神棍騙子，準備抓要求中醫科學去偽存真，就過份了。」

在這次新冠肺炎疫情中，大陸也極力推廣採取中醫藥治療。中央廣播電視總台就報導，「這次中國抗擊新冠肺炎疫情，中醫藥治療有明顯療效，在抗擊疫情中發揮了重要作用。」

報導稱，據不完全統計，截止4月中旬，中國全國新冠肺炎確診病例中，有超過7.4萬人使用了中醫藥，占91.5%；其中，湖北省超過6萬人使用了中醫藥，占90.6%。臨床療效觀察顯示，中醫藥總有效率達到90%以上。

中央廣播電視總台表示，「這一突出成效得到國內外廣泛關注和積極評價。」

新華社日前也指出，「中醫藥在新冠肺炎防治中發揮重要作用」。在5月30日大陸第四個「全國科技工作者日」，中國科學技術協會還特別舉辦一場「中西醫並重，全球抗疫」主題直播訪談，邀請多位醫療專家分享中醫藥一線抗疫經驗，「再次向人們揭示了中醫藥在新冠肺炎防治中的重要作用」。

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