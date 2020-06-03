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95名SK海力士韓籍人員 包機回無錫復工

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/無錫觀察
圖/無錫觀察

繼日前三星電子200名員工搭包機抵西安晶片廠後，95名SK海力士韓籍員工，也搭包機回無錫復工。

無錫日報報導，機上乘客均為SK海力士半導體和系統集成電路有限公司的核心技術和管理人員，對海力士專案的推進工作至關重要。

這是無錫市首趟「點對點」助力外資企業復工複產的國際客運包機。

前段時間，相關部門接到多家外資企業請求，希望能協助員工儘早返回無錫，展開工作，然而為防止新冠肺炎疫情境外輸入，3月28日起大陸暫停外國人持有效簽證和居留許可入境，除非有必要的經貿、科技等活動，以及出於緊急人道主義需要，可向大陸駐外使領館申辦簽證。

無錫市商務局接到新吳區遞交的海力士申請韓籍員工返錫材料後，迅速報省廳，同時在省、市、區各級政府部門的指導與協調下，包機申請也很快獲得了批准。

最終，經過蘇南碩放機場、市外辦、無錫海關、無錫邊檢站、東航無錫分公司等單位的通力協作，5月29日下午5時許，95位包機回錫的韓籍乘客在通過登臨檢疫、流調、出關、轉運等環節後，入住指定地點，並完成核酸採樣和采血。

在按規定經過隔離後，若無問題，他們將在第一時間回到職位，投入企業的生產、運營工作中。

截至目前，無錫市商務局已為52家企業的394名外籍人士申辦了商務簽證邀請函，這些人士均可憑邀請函在辦理抵華簽證後，透過各種途徑回無錫復工。

簽證 外資

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