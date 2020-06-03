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大陸百城房價漲幅 連3月回升

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

自2月份的低谷以來，中國百城房價環比漲幅已連續3個月小幅回升。中指研究院1日發布的數據顯示，2020年5月，中國100個受監測城市（新建）住宅平均價格為每平方米15280元人民幣，環比上漲0.31%。過去三個月這一數據分別為環比上漲0.25%、環比上漲0.14%和環比下跌0.24%。

中新社報導，中指研究院指數事業部研究總監曹晶晶指出，這意味著房地產市場出現持續恢復。從50個城市新房成交規模來看，5月份也出現同比由負轉正的情況。

5月份，50個重點城市商品住宅成交規模同比實現今年以來首次轉正，環比增長約20%。其中，一線城市平均成交面積同比下降，二線及三線代表城市同比轉增。

居民置業信心也有所提升。據中指研究院每月底開展的全國城市居民置業意願調查，5月末，近半數受訪者認為未來半年房地產政策將保持平穩；超六成受訪者或周邊人群有置業意願且採取了實際行動，超三成受訪者置業信心與三個月前相比有所提升。

此外，曹晶晶表示，今年政府工作報告再提「房住不炒」確立樓市平穩發展基調後，居民對房價看漲預期明顯減弱，預期房價平穩的居多。　　

展望後市，曹晶晶指出，從需求端來看，受疫情影響，年內居民收入預期難有明顯改善，疫情對房地產市場需求的抑制仍將持續一段時間。

但同時，租房需求轉化為置業需求以及剛需和改善需求積極釋放也將有力托底市場規模。

具體而言，一二線及城市群強三線市場有支撐，普通三四線調整壓力較大。從價格端來看，為搶收階段需求，短期房企或將進一步提高項目優惠力度，房價存在一定調整空間，但政府「穩地價、穩房價、穩預期」目標不變，房價整體下行幅度可控，預計全年房價將保持穩中小幅波動態勢。

房地產 疫情 人民幣

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