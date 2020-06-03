陸汽車消費指數 出現回落

中國汽車流通協會1日發布最新一期「汽車消費指數」顯示：2020年5月汽車消費指數為63.0，與上月相比出現回落。6月為汽車市場傳統淡季，疫情期間受到抑制的需求在4、5月基本釋放，當月銷量將小幅降低。 中新社報導，從構成汽車消費指數的分指數來看，5月份需求分指數為76.9，較上月有所下降。隨著國內疫情接近尾聲，5月家庭需求逐漸釋放，6月購車需求將有所減少。

5月入店分指數為74.1，低於上月。據分析，天氣逐漸炎熱，購車需求下降，消費者入店減少，此外線上直播看車賣車逐漸興起可能也有一定影響。5月購買分指數為80.0，由於中國經濟尚處於疫情恢復階段，消費者仍然謹慎，因此購買的意願較少。

中國汽車流通協會表示，6月疫情穩定後國內消費市場逐漸恢復，學校開學，生產生活恢復正常，可能會帶來一部分家庭用車需求的釋放。

同時，國家及地方出台有關促消費的政策，汽車經銷商促銷力度加大，刺激汽車消費。

此外，一些城市的線下車展活動也會拉動部分汽車消費。

從整體上看，宏觀經濟仍在緩慢恢復，居民在疫情期間形成較強風險意識，可能會降低汽車消費意願；疫情之後，消費者對於大宗商品的消費趨於保守，對於汽車的選購更加慎重。這些因素對汽車市場的恢復增長將造成一定影響。