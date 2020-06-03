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德陽智造 空冷發電樹立新標杆
總部位於四川省德陽市的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」），近期傳來好消息；權威機構完成了對榆能橫山煤電一體化發電項目2×1000MW超超臨界燃煤發電機組2號機的性能試驗，關鍵參數汽輪機熱耗率及機組供電標準煤耗均取得新突破，創大陸間接空冷百萬汽輪機性能最優水準，成為空冷發電領域的新標杆。
榆能橫山煤電一體化發電工程，是目前世界上最長的1000千伏特高壓交流輸變電工程、榆橫─濰坊1000千伏特高壓交流輸變電工程的3個配套電源點之一，規劃建設×1000MW高效超超臨界空冷燃煤機組。
其中，2號機是世界首台投入商業運行的參數最高、容量最大的間接空冷機組，也是世界首台投運的將脫硫裝置、低位元排煙集中布置在冷卻塔內的「三塔合一」百萬機組。該機組由「東汽」自主研製，設計貫穿節能環保理念，大氣汙染物按照「近零排放」設計。
截至目前，2號機組連續安全穩定運行超過365天，創下大陸百萬間接空冷機組連續安全穩定運行新紀錄，也標誌著大陸在百萬空冷發電領域達到世界領先水準。
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