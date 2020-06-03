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貴陽啟動2計劃 擴大開放拚發展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

作為中國內陸開放型經濟試驗區先行區—貴州省會貴陽啟動「貴陽市境外招商三年行動計劃（2020—2022）」、「外商投資服務年提升行動計劃」，通過擴大對外開放來推動高質量發展。　　

中新社報導，貴陽市人民政府6月1日舉行「開放貴陽．築力黔行」2020貴陽市雲上外商投資洽談會跨境電商專場活動新聞發布會。主辦方表示，受新冠肺炎疫情影響，全球供應鏈、生產鏈、價值鏈遭受了巨大衝擊，但疫情也催生了新業態、新模式，醞釀了新行業風口，讓國際社會看到了中國經濟的巨大韌性和迴旋餘地，增強了外商來華投資的信心。　　

在此背景下，此次雲上外商投資系列洽談會，主辦方首場將於6月8日舉辦跨境電商專場，以「爽爽貴陽．消費天堂」為主題，針對中國（貴陽）跨境電子商務綜合試驗區、航空口岸及跨境電商示範項目等進行推介。目前，主辦方已向中國全國300家知名跨境電商企業發出邀請。貴陽市還將在活動現場發布100個境外招商項目，並對招商項目進行雲簽約。

貴陽市商務局局長劉莉莎表示，隨著硬、軟環境的不斷優化，跨境電商已成為貴陽市發展對外貿易新業態的重要手段，在貴陽踐行「市場引領、貿易先行、以貿促工、工貿並進」發展理念，積極吸引進出口企業聚集，為貴陽市引進和發展中高端製造業奠定堅實的基礎。

下一步，貴陽市針對境外招商將實施兩大行動計劃：貴陽市境外招商三年行動計劃（2020—2022）、外商投資服務年提升行動計劃。官方將圍繞貴陽市開發區、國際合作園區、重點產業確定三年招商企業清單和項目清單，加大外資招商引資力度。

官方還將深入分析貴陽市利用外資重點產業、重點區域、重點招商對象、現狀和薄弱點，開展企業大走訪，匹配市、區兩級外企微笑服務大使，指導外資企業用好用足財政、金融、稅收、社保、就業以及政府採購等各類幫扶政策，積極幫助外資企業協調紓解困難和問題，堅定企業在貴陽投資信心，助力企業發展壯大。

電商 外資 疫情

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