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海南購物免稅額 2025放寬至10萬

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸將率先在海南自貿港落實金融業擴大開放政策。圖為海口國興大道的中央商務區（CBD）。（中新社資料照）
大陸將率先在海南自貿港落實金融業擴大開放政策。圖為海口國興大道的中央商務區（CBD）。（中新社資料照）

「海南自由貿易港建設總體方案」（簡稱「總體方案」）1日對外公布後引發關注，當中明確海南將在2025年前實行部分進口商品零關稅政策。其中將放寬離島免稅購物額度至每年每人10萬元（人民幣，下同），擴大免稅商品種類。

中新社報導，離島免稅購物政策是大陸國家賦予海南的特殊優惠政策。自2011年開始實施已經歷五次調整，年度免稅額度增至3萬元，自然年度內不限購物次數，島內外居民旅客可享受相同的免稅購物政策。目前海南實現離島免稅政策對「空、海、鐵」三種方式離島旅客全覆蓋，免稅店共有「三地四家」。　

離島免稅購物政策是海南旅遊的「金字招牌」。海口海關統計，自該政策實施至2020年第一季度，海關共監管銷售離島免稅品7200.1萬件，銷售金額550.7億元，購物人數1609.7萬人次。今年新冠肺炎疫情對海南離島免稅業務造成短暫影響，但主要業務指標快速恢復。

海南大學旅游學院副院長謝祥項認為，海南將在2025年前放寬離島免稅購物額度至每年每人10萬元人民幣，擴大免稅商品種類，這對海南旅遊來說是最具吸引力的政策。海南擴大免稅商品種類要側重於高附加值的免稅品，一方面有利於吸引國外高附加值的品牌進駐海南，增加政策含金量；另一方面能吸引更多願意購買高附加值免稅品的國內外遊客，提高海南單客消費能力。

他說，允許島內免稅購買正面清單內的進境商品，是自貿港建設惠及島內消費者的亮點。海南長期以來受困於高物價，本地居民最關心米袋子、菜籃子、奶瓶子。受益於此政策，未來海南本地居民將享受更便宜的優質進口商品。同時，對企業進口自用的生產設備實行零關稅負面清單管理，對海南企業特別是高新技術企業是一大利好。　

海南省多部門今年3月曾透露，該省正在爭取國家支持在自貿港框架下進一步開放政策，包括引進世界著名免稅銷售集團在海南開設免稅店，布局大型精品旗艦店，引入高端消費品牌，簡化免稅購物手續，擴大免稅品網絡銷售規模等舉措。

中國旅遊集團相關負責人4月份透露，中旅將配合海南省政府增設三亞市內及三亞鳳凰機場兩家離島免稅店。

「總體方案」還指出，海南實行更加開放的人才和停居留政策，打造人才集聚高地。博鰲超級醫院常務副院長方丕華表示，海南更大程度的自由開放將有力推動博鰲樂城國際醫療旅遊先行區實現醫療技術、裝備、藥品與國際先進水平三同步，海南醫療旅遊產業將迎來發展新機遇。

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