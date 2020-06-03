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上海首店經濟爆發 促進消費復甦

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

6月1日上海新天地，YSL聖羅蘭美妝全球旗艦店揭開面紗，這也是YSL在全球開設的首家以香水為主題形象的旗艦店。

不遠處的淮海中路，來自美國的網紅炸雞大師Popeyes也於5月15日在上海開設其中國大陸的首家旗艦店。開業當天上海排隊入店的人群沿街綿延上百米。上海開業的當周，也成為該品牌成立48年來銷量最高的一周。

中新社報導，上海人似乎天生就喜歡「噶鬧忙」（意指湊熱鬧），也為各種網紅商鋪的孕育提供了肥沃的消費土壤。　　一大波「中國首店」來襲。數據顯示，今年一季度上海共開設各類「首店」61家，「首店經濟」正在持續促進申城消費復甦回暖。

６月１日開業的YSL香水主題全球旗艦店，擁有最齊全的YSL香水。在這裡，除了YSL自由之水的沉浸式試香體驗之外，還會獨家發售全球限量的特別產品。由巴黎匠人手工定製的全球限量50瓶的YSL花神臻藏版反轉巴黎香水，也會在上海的這家旗艦店全球首發。

之所以選擇上海，歐萊雅中國企業傳播與公共事務部助理經理陳佳祺說，上海正在成為全球消費城市，它所起到的輻射作用能够更好地帶動大陸全國消費升級。「首店不僅是概念新，也希望把最新消費體驗和理念帶給中國消費者，在首店裡有很多模式都是在中國首創的，然後複製到全球，希望今後這種首創會越來越多」。　　隨著疫情防控穩中向好，大陸出台19條硬舉措促進消費擴容提質，上海政府也對應提出聚焦消費提質，並發起了「五五購物節」，提振消費信心，釋放消費需求，也給企業和消費者帶來獲益。

歐萊雅中國總裁兼首席執行官費博瑞表示，從4月起，歐萊雅集結旗下10餘品牌百餘新品和數家全球首店，打造了「上新季」並收穫頗豐。五一假期期間，歐萊雅許多線下門店的客流已基本和疫情前持平，近期該集團眾多新品在首發階段更接連打破了品類銷售紀錄，有信心延續一季度同比增長6.4%的良好勢頭，保障業務發展穩中提速。

上海 YSL 網紅

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