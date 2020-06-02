台灣賭客手氣超背 一人貢獻澳門賭場5月營收3成

疫情影響澳門賭場生意，2月20日賭場重開至今，依舊慘不忍「賭」，不過有業界人士指出，5月份賭場生意有回升，原因竟然和一名來自台灣的賭客有關係，這名賭客光是在5月輸掉的金額，已經佔一家賭場整月收入3成。

根據專門刊登澳門賭業資訊的網站「ALLINMEDIA」報導，澳門賭場收入在5月份有回升，有一部分是來自一名台灣賭客的「貢獻」，該名賭客在2月起在澳門逗留至今，堪稱是澳門賭場「新濠天地」的尊貴來賓。

不過該名賭客的手氣不佳，本來4月在永利皇宮「大賺一筆」，金額大到還讓永利官方嘆輸了不少，沒想到5月再回新濠天地卻失手，慘賠金額相當於5月該家賭場收入3成。

本報曾報導，澳門賭場2月因疫情一度停業15天，2月20日賭場重開至今，生意依舊慘不忍「賭」，4月即使沒有限賭令但疫情阻斷客源，澳門博彩業收入暴跌9成7。以往澳門賭場客源約93%來自大陸，但陸客因疫情關係大幅減少入境，生意每況愈下。

不過有業界人士指出，澳門先前已經開放為持有商務簽證的中國大陸人士，進行新型冠狀病毒核酸檢測，確實有恢復一些高級客源，但在中階客人的部分，生意依然十分慘淡。