大陸停購美國大豆？出口協會回應了

美國大豆出口協會中國首席代表張曉平證實，大陸採購美國大豆目前正在按部就班推進，似乎並未受到外部因素的影響。

彭博資訊昨引述知情人士的消息稱，在北京當局因香港議題而與美國關係緊張之際，大陸已下令主要國營企業暫停部分美國農產品採購，其中包括大豆和數量不詳的豬肉等農產品。

路透今報導，三名瞭解交易情況的美國交易商表示，大陸國有企業6月1日至少購買三船美國大豆，總計至少18萬噸大豆，將在10月或11月付運。

美國大豆出口協會總部位於美國密蘇里州聖路易斯市，並在北京設有辦事處。張曉平是該協會的中國總代表，他今回應環球時報時表示，中國大陸市場化採購美國大豆目前正按部就班、有條不紊地推進。

他稱，雖然前一階段巴西大豆因其貨幣貶值而極具價格吸引力，造成美國大豆對大陸銷售受到一定影響，但最近兩個月，大陸企業擇機購買美國舊作和新作大豆，似乎並沒有受到一些外部因素的影響。張曉平還說，本周一大陸企業對美國新季大豆的採購就足以證明這一點。

根據今年1月中美達成的第一階段貿易協定，大陸將在兩年內增加購買價值320億美元的美國農產品。根據中美兩國陸續發布的相關數據，即便在疫情發生後，大陸仍在履行此一協定內容，分別購入數量不等的大豆、豬肉、玉米、小麥等美國農產品。

美國農業部的最新數據顯示，美國對中國大陸的大豆出口，上周年增9.4%，截至5月21日，美國對中國大陸大豆出口裝船量為1,272.1萬噸，遠超過去年同期。