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香港延長入境隔離和限聚令

聯合報 / 香港特派員李春/香港即時報導
沙田瀝源邨祿泉樓至少有6人先後確診新冠肺炎。6月2日上午，大批身穿防護衣的工作人員於沙田瀝源邨祿泉樓地下大堂為居民收集深喉唾液樣本，以及消毒環境。（香港中通社）
沙田瀝源邨祿泉樓至少有6人先後確診新冠肺炎。6月2日上午，大批身穿防護衣的工作人員於沙田瀝源邨祿泉樓地下大堂為居民收集深喉唾液樣本，以及消毒環境。（香港中通社）

香港政府延長入境強制隔離措施和限聚令，台灣、澳門、中國大陸人士入境香港強制隔離14天的措施，台灣、澳門、中國大陸延長1個月，海外人士延長3個月。

按香港政府最新的宣布，台灣、澳門和中國大陸人士到香港強制隔離14天的措施，延長至7月7日。粵港澳三地考慮放寬必要人員的往來安排，香港正研究推行類似中國大陸的健康碼系統，與大陸及澳門實行互認。

至於海外抵港人士，強制隔離14天措施，延長3個月至9月18日。但港府稱正部署逐步放寬個別國家/地區抵港限制措施，會為不同地方制定等級，個別或可獲豁免。

繼將禁止8人以上聚集的「限聚令」延長後，港府將限制8人以上聚集的限聚令、規管餐廳營業等措施，延長14天至6月18日。當局稱會按疫情發展，檢視措施，再決定之後的安排。

港府食物及衞生局局長陳肇始說，預計未來一段時間，香港的社區會有零星個案或小型疫情爆發，因應疫情情況，需要減少社交接觸。

香港6月2日再新增6宗新型肺炎個案，當中4宗屬本地個案，全部是沙田瀝源邨祿泉樓的居民；另外兩宗屬外地輸入性相關個案，均與巴基斯坦有關。

香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，4宗新增確診的瀝源邨祿泉樓居民，4人都是女性，年齡由56至78歲。當中2人有病徵，2人無病症，均送往威爾斯醫院治療。祿泉樓約有1200多名居民，暫時收回1000個樣本瓶，檢驗了當中700多個，有以上4宗確診。

香港 澳門

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