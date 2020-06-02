香港延長入境隔離和限聚令

香港政府延長入境強制隔離措施和限聚令，台灣、澳門、中國大陸人士入境香港強制隔離14天的措施，台灣、澳門、中國大陸延長1個月，海外人士延長3個月。

按香港政府最新的宣布，台灣、澳門和中國大陸人士到香港強制隔離14天的措施，延長至7月7日。粵港澳三地考慮放寬必要人員的往來安排，香港正研究推行類似中國大陸的健康碼系統，與大陸及澳門實行互認。

至於海外抵港人士，強制隔離14天措施，延長3個月至9月18日。但港府稱正部署逐步放寬個別國家/地區抵港限制措施，會為不同地方制定等級，個別或可獲豁免。

繼將禁止8人以上聚集的「限聚令」延長後，港府將限制8人以上聚集的限聚令、規管餐廳營業等措施，延長14天至6月18日。當局稱會按疫情發展，檢視措施，再決定之後的安排。

港府食物及衞生局局長陳肇始說，預計未來一段時間，香港的社區會有零星個案或小型疫情爆發，因應疫情情況，需要減少社交接觸。

香港6月2日再新增6宗新型肺炎個案，當中4宗屬本地個案，全部是沙田瀝源邨祿泉樓的居民；另外兩宗屬外地輸入性相關個案，均與巴基斯坦有關。

香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，4宗新增確診的瀝源邨祿泉樓居民，4人都是女性，年齡由56至78歲。當中2人有病徵，2人無病症，均送往威爾斯醫院治療。祿泉樓約有1200多名居民，暫時收回1000個樣本瓶，檢驗了當中700多個，有以上4宗確診。