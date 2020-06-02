海南自貿港方案落地 貨貿零關稅

中國國務院1日發布《海南自由貿易港建設總體方案》，祭出實行部分進口商品零關稅政策，自貿港市場准入特別清單和外商投資准入負面清單；以及個人所得稅最高15%、進口商品免徵進口關稅等減降稅紅利；並放寬離島免稅購物額度至每年每人人民幣10萬元。

新華社報導，國家主席習近平1日對海南自由貿易港建設作出重要指示，要求海南自貿港到2025年將初步建立以貿易自由便利和投資自由便利為重點的自由貿易港政策制度體系，2035年成為中國開放型經濟新高地，對接國際高水準經貿規則，促進生產要素自由便利流動。

該方案的零關稅政策顯示，對企業進口自用的生產設備，實行「零關稅」負面清單管理；對島內進口用於交通運輸、旅遊業的船舶、航空器等營運用交通工具及遊艇，實行「零關稅」正面清單管理；對島內進口用於生產自用或以「兩頭在外」（進口原料加工好後產品再出口，原料和銷售都在國外）模式進行生產加工活動的原輔料，實行「零關稅」正面清單管理。

對島內居民消費的進境商品，實行正面清單管理，允許島內免稅購買。對實行「零關稅」清單管理的貨物及物品，免徵進口關稅、進口增值稅和消費稅。

同時，放寬離島免稅購物額度至每年每人人民幣10萬元，擴大免稅商品種類。

在減少跨境服務貿易限制上，方案指出，制定海南自由貿易港跨境服務貿易負面清單，給予境外服務提供者國民待遇。建設海南國際智財權交易所，在智財權轉讓、運用和稅收政策等探索智財權證券化。

方案指出，海南自由貿易港將實行「極簡審批」投資制度，制定放寬市場准入特別清單、外商投資准入負面清單。

並試點改革跨境證券投融資政策。支援在海南自由貿易港內註冊的境內企業根據境內外融資計畫在境外發行股票，優先支援企業通過境外發行債券融資，將企業發行外債備案登記制管理下放至海南省發展改革部門。

探索開展跨境資產管理業務試點，提高跨境證券投融資匯兌便利。

試點海南自由貿易港內企業境外上市外匯登記直接到銀行辦理。支持設立財產險、人身險、再保險公司以及相互保險組織和自保公司。

另外，方案也祭出降稅紅利，提出人才個人所得稅最高15%、鼓勵類企業實施15%企業所得稅。