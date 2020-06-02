看準地攤經濟 阿里推3000億幫扶計畫

採購批發平台「阿里1688」5月29日發布「地攤經濟」幫扶計畫，將提供超過700億元（約新台幣3000億元）的免息賒購，通過源頭好貨、數據智能、金融扶持、客戶保障四大維度賦能，為超3000萬「攤主」提供全方位的進貨和經營支持。

證券日報網報導，據1688數據顯示，目前地攤經濟最熱品類為日用百貨、內衣、數碼、美妝、個護家清、玩具等；相關品類買家數前三分別為廣東、浙江、江蘇三省。

日前，地攤經濟再次走進公眾視野。中央文明辦主動適應常態化疫情防控形勢，在今年全國文明城市測評指標中，已明確要求不將占道經營、馬路市場、流動商販列為文明城市測評考核內容。

1688稱，可在中國產業帶深度遴選價低質優的精品貨源，將全部通過工廠直供的「新批發」模式觸達「攤主」，確保沒有中間商。數字化夜市地攤進貨專區也將同步上線，選品專為地攤經濟優化，讓攤主們用同樣的價買到更好的貨。

此外，1688表示，還將充分應用數據能力，為攤主推送即將發酵的下游趨勢熱點，幫助攤主提前發現商機，決策進什麼貨。