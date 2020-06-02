人民幣近1.8兆 貴州茅台總市值一度超工行

貴州茅台2日早盤再次刷新歷史記錄，盤中一度創下歷史新高每股人民幣1427.90元，總市值一度逼近1.8兆元，短暫超過工商銀行，居兩市首位。

不過下午收盤跌幅0.62%，報收人民幣1410.71元，總市值為人民幣1.77兆元。

工商銀行2日報收人民幣5.19元，漲幅0.58%，總市值人民幣1.84兆元。

從類股來看，白酒股延續了上一日的走勢，整個類股幾乎全線飄紅，五糧液盤中最高觸及每股人民幣163.65元，同樣刷新歷史股價記錄。

澎湃新聞報導，中國酒業協會數據顯示，進入5月，大陸疫情壓力逐步減少，多地公布刺激經濟、刺激消費的政策，加上部分彌補性消費，使得白酒行業也迎來一波消費小高潮。

同時，在經歷低預期之後，白酒行業迎來了一輪回彈，此外淡季挺價，旺季走量，向來是白酒行業的「潛規則」，層層的相加因素，讓白酒淡季一反常態，真正做到了「淡季不淡」。

光大證券的研報指出，2020年第2季以來白酒行業即飲消費、商務宴請及居民宴請等主要場景已經陸續恢復，五一之後的白酒終端拉動銷售及經銷商去庫存進程明顯加速。

行業數據顯示，2020年3月和4月的白酒行業產量分別與上年同期相比小幅下降6.5%和2.4%，相較於2020年1至2月整體16.9%的下降幅度出現明顯改善。

得益於高階白酒的品牌力優勢和經銷商資金實力，高階白酒在第1季的回款進度受疫情影響相對較小。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康