百事212.8億收購百草味完成 陸休閒零食格局重塑

百事公司2日宣布，以7.05億美元（新台幣212.8億元）的價格收購杭州郝姆斯食品（即「百草味」）的交易，已獲得大陸監管機構的批准並完成交割，交易完成後，百草味將成為百事公司亞太區一個獨立運營的業務單元，保持獨立品牌、獨立運營，百草味原有高管團隊及運營模式不變。

澎湃新聞報導，百事公司亞太區首席執行官柯睿楠表示，牽手百草味是百事公司「植根中國，服務中國，攜手中國」戰略的一個重要里程碑，隨著百草味的收購的完成，百事過去10多年在中國大陸的投資超過人民幣530億元，大陸是百事公司最重要的全球市場之一。

百草味曾是「棗業第一股」好想你的旗下業務，今年2月23日，好想你宣布，將百草味母公司杭州郝姆斯食品出售給百事，售價7.05億美元。

百草味創立於2003年，總部位於浙江杭州，是大陸線上休閒零食龍頭企業之一，涵蓋堅果炒貨、水果乾、肉乾肉脯、糕點糖果等零食系列，銷售通路以線上為主。

2016年，好想你以人民幣9.6億元收購杭州郝姆斯食品，完成「零食電商併購第一案」，百草味很快成為好想你的業務收入支柱，根據好想你2019年年報資料， 百草味去年的營收，超過好想你上市公司2019年營收的50%。

收購百草味已是百事在半年左右時間裡，第二次在大陸食品行業出手，去年7月26日，百事宣佈在大陸投資約1.31億美元，收購五穀磨房26%股權，一舉成為第二大股東，持股比例僅次於該公司創始人桂常青。

柯睿楠指出，如果看一下這兩項投資就會發現，實際上它們所經營的品類，零食和營養食品，對百事來說都「非常具有戰略意義」。

三隻松鼠、百草味和良品鋪子，被大陸業內稱為休閒零食三巨頭。

三隻松鼠是雙十一活動的爆款，招股書顯示，2016年至2018年，三隻松鼠營收從人民幣44.23億增加到了70.01億，淨利從人民幣2.36億元增加到3.04億元。

良品鋪子營業額也十分亮眼，今年2月成為A股歷史上首家「雲上市」的企業，成功上市後將在資本市場上直面百草味和三隻松鼠。

完成電商轉型，百草味在2018年的雙十一中屈居亞軍，但也在當年實現了營業收入38.88億元，線下營收4.5億元。

互聯網零食品牌火爆的背後，是90後、00後走到舞台中央，成為當前大陸主要的零食消費人群。