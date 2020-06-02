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大陸公布農民工培訓計畫 今明兩年將年培訓700萬人次

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/澎湃新聞
圖/澎湃新聞

大陸人社部發布實施「農民工穩就業職業技能培訓計畫」（簡稱「計畫」），明確2020年至2021年，每年培訓農民工700萬人次以上，實施對象為在職農民工、城鎮待職和失業農民工、農村新轉移勞動力、返鄉農民工、貧困勞動力等。

澎湃新聞報導，人社部職業能力建設司負責人表示，農民工總量超過2.9億，是勞動力市場的主力軍，目前總體來看，農民工就業具有總量大、穩定性差、保障弱的特點，易受經濟波動影響。

該負責人指出，在疫情衝擊下，勞動力市場階段性停擺，復工返職大範圍延後，農民工就業壓力明顯上升，就業幫扶任務更重，就業形勢比較嚴峻，「實施該計畫是應對當前就業形勢，加強廣大農民工職業技能培訓的重要舉措，也是積極促進農民工就業，大力推進就業技能扶貧的重要手段。」

「計畫」明確培訓工作內容，以企業為主，組織展開在職和待職農民工以工代訓，實現以訓穩職，支持各類企業吸納農民工就業，面向新吸納農民工開展以工代訓，並按規定給予企業職業培訓補貼。

以輸出地為主，組織返鄉農民工展開就業創業培訓，促進農民工就近就業創業，要求結合縣域經濟發展和公益崗位需求，重點圍繞縣域內生產製造業、建築業、服務業、鄉土產業、休閒旅遊業、餐飲業等開展技能培訓，提高返鄉農民工職業轉換和再就業能力，促進返鄉農民工再就業。

輸入地可結合當地產業發展和企業用工需求以及農民工就業意願，組織展開有針對性的定向、定職培訓和專項技能培訓，提升轉職和失業農民工技能，支持當地產業發展。

要求注重圍繞市場急需緊缺職業，大力展開建築、機械、維修、家政、養老、餐飲、保安、物流等適合農民工就業的技能培訓和快遞員、網約配送員、直播銷售員、汽車代駕員等新職業新業態培訓。

農民 建築

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