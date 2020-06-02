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去年淨利潤逾19億 泡泡瑪特衝刺港股上市

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
泡泡瑪特蘇州印象城店於今年4月30日正式開業。圖/網易江蘇
泡泡瑪特蘇州印象城店於今年4月30日正式開業。圖/網易江蘇

靠著「盲盒」概念名聲大噪、從新三板摘牌不到一年後，大陸潮流玩具公司泡泡瑪特（POP MART），1日晚間向港交所遞交招股書，其中最受人關注的是盈利能力，去年淨利潤為人民幣4.51億元（新台幣19.2億元），年增26.8%。

招股書中，泡泡瑪特給出了亮眼的財務數據，2017年至2019年，淨利潤分別為人民幣156萬元、9952萬元、4.51億元（新台幣19.2億元），實現爆發式增長。

單以2019年數據計算，淨利潤率達到26.8%；毛利率亦提升明顯，從2017年的47.6%增至2019年的64.8%，堪比印鈔機。

2017到2019年，泡泡瑪特營收分別為人民幣1.58億元、5.14億元、16.83億元；從增長率看，泡泡瑪特在2018年和2019年的增長率分別達到225.4%、227.2%。

燃財經報導，作為一家收入在兩年內翻了超10倍的企業，泡泡瑪特的法寶之一是IP營運，並且搭配了盲盒的玩法。

一名投資人表示，泡泡瑪特純做玩具是不具備任何增值意義，也不會刺激用戶消費，它用盲盒很好地解決了這一問題。

泡泡瑪特目前共營運85個IP，包括12個自有IP、22個獨家IP及51個非獨家IP，其中最大自有IP Molly 2019年賣出人民幣4.56億元。

招股書顯示，成立於2010年的泡泡瑪特，目前已建立覆蓋潮流玩具全產業鏈的一體化平台，包括藝術家發掘、IP 營運、消費者觸達（接觸達到）、以及潮流玩具文化的推廣。

按零售價值計算，泡泡瑪特在2019年大陸潮流玩具零售市場排名第一，市占為8.5%。

上海財聯社報導，從泡泡瑪特的發展歷程來看，正逐漸從線下往線上轉移，2010年，泡泡瑪特的第一家零售店北京歐美匯購物中心開業；2014年，又在北京王府井APM購物中心推出第一家 lifestyle概念旗艦店。

2016年則是泡泡瑪特從線下向線上轉移的重要年份。在這一年，泡泡瑪特的天貓旗艦店開業，同時推出自有線上潮流玩具社區平台「葩趣」移動應用程式。

目前，泡泡瑪特的銷售和經銷網路主要包括零售店、機器人商店、線上通路、潮流玩具展會和批發通路。

截至去年底，泡泡瑪特在大陸33個一二線城市設有114家零售店，並在57座城市設有825間創新機器人商店，主要為粉絲提供互動式的有趣購物體驗，除長期零售店及機器人商店外，泡泡瑪特還與購物商場合作開設短期主題快閃店，以打造沉浸式購物體驗。

而線上通路則自然包括天貓旗艦店、泡泡抽盒機、葩趣和其他國內主流電商平台等。

此外，泡泡瑪特還擁有大陸的22家經銷商及韓國、日本、新加坡和美國等21個海外國家及19家經銷商。

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