李克強山東視察保就業 指「地攤經濟」是生機

全球景氣急速轉差，大陸就業壓力加大，兩會剛過，大陸國務院總理李克強1日到山東煙台視察小微企業，了解金融支持穩企業保就業政策的落實情況，並專程到訪當地的熟食攤，大讚「地攤經濟」、「小店經濟」是就業崗位的重要來源，是大陸的生機。

受疫情衝擊，大陸第1季的GDP負增長6.8%，如何追落後、穩經濟、保就業，成為今年政府工作的重中之重，中國政府網報導，李克強1日上午考察山東煙台的高新科技園，與部分小微企業主會面。

他指出，今年大學畢業生再創歷史新高，達到874萬人，希望各個企業都能多招一些人，特別是大學生，「關鍵時候拉他們一把」，國家會給企業更大的財政金融支持。

「地攤經濟」曾在解決大陸失業上發揮過不小的作用，但過去10多年，地攤被認為有損「文明城市形象」，在北上廣等一綫城市，更遭遇「一刀切」式整頓，為支持民眾「自救」促就業，官方近期鬆綁「佔道經營」，「地攤經濟」意外地重出江湖。

李克強專程考察煙台一處老舊居民區，當地許多商戶在店門口前擺起了攤位，在一家名為「蘇家麻辣拌」的熟食攤前，李克強問攤主疫情期間受了多大影響、是否享受到房租減免，員工工資能否照發等。

這名個體戶老板表示，疫情期間生意幾乎沒了，但房租減免了4個月，總算渡過了難關，現在經營基本恢復了正常，加上又允許在店外擺攤，人氣慢慢回來了。

李克強說：「國家是人民組成的，人民好了，國家才能好，靠每個人的奮鬥，大家都好了，國家就更好，地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和『高大上』一樣，是大陸的生機，市場、企業、個體工商戶活起來，生存下去，再發展起來，國家才能更好！我們會給你們支持的。」