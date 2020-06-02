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工業富聯攜手陸企設工業互聯網平台公司 助傳產升級

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
工業富聯董事長李軍旗。（取自工業富聯官網）
工業富聯董事長李軍旗。（取自工業富聯官網）

據上海《澎湃新聞》報導，富士康工業互聯網股份有限公司（工業富聯）近日與大陸中信控股、中信戴卡、華潤水泥在北京簽署合資協議暨項目合作框架協議，將共同出資設立工業互聯網平台公司，打造垂直行業工業互聯網平台，向汽車零部件行業、水泥等建築材料行業提供智能製造及工業互聯網技術解決方案服務，協助產業轉型升級。

報導稱，各方擬率先建設中信戴卡和華潤水泥封開公司「燈塔工廠」項目。中信戴卡和華潤水泥將開放應用場景，投入技術專家，工業富聯將提供工業互聯網和智能製造領域全面解決方案，共同打造智能製造標桿示範，逐步輸出能力，「以點帶面」推動全產業鏈轉型升級，最終成為為客戶提供全業務流程服務及金融、生態建設等增值服務的綜合產業服務平台。

工業富聯董事長李軍旗表示，合作方均是各自行業的領軍企業，此次「強強聯手」、跨界融合，實現新基建應用示範創新、經營模式創新、管理機制創新在內的「三大創新」，將打造出全新的產業和產業鏈的模式和生態，引領中國製造業走向高質量發展。

澎湃新聞指出，從工業富聯提供的信息來看，中信控股、中信戴卡、華潤水泥、工業富聯將共同設立合資公司，打造垂直行業工業互聯網平台，推動鋁製汽車零部件、水泥等傳統產業實現質量變革、效率變革、動力變革。

根據公司官網介紹，工業富聯致力於為企業提供以自動化、網絡化、平台化、大數據為基礎的科技服務綜合解決方案，引領傳統製造向智能製造的轉型；並以此為基礎構建雲計算、移動終端、物聯網、大數據、人工智能、高速網絡和機器人為技術平台的「先進製造＋工業互聯網」新生態。

中信戴卡是中國中信集團公司於1988年投資組建的鋁車輪製造企業，總部位於河北省秦皇島市，生產基地遍及中國、北美、歐洲和非洲，主要生產高強度輕量化汽車零部件產品。

華潤水泥成立於2003年，是大陸央企華潤集團旗下香港上市公司，該公司以「潤豐水泥」為統一品牌，業務覆蓋廣東、廣西、福建、海南、雲南、貴州、山西、內蒙古及香港等地，2019年公司綜合營業額約港幣389.6億元。

中信 香港 內蒙古

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