廣西 打造保稅燃油供應基地

中國（廣西）自由貿易試驗區成立以來，廣西推進打造北部灣港保稅燃油供應基地，吸引國際航行船舶聚集，加快西部陸海新通道航運發展。

中新社報導，6月1日，南寧海關提供信息顯示，中國船舶燃料有限責任公司（中國船燃）日前在廣西北部灣港完成首單出口退稅低硫船用燃油業務，開啟出口退稅燃料油供應國際航線船舶的新開端，拉開了北部灣港保稅燃油供應基地建設的序幕。

辦理該項業務的南寧海關隸屬欽州海關業務監控科副科長蔣健表示，該批出口退稅低硫船用燃料油共3250噸，為確保品質達標，海關依託國家石油化工品檢測重點實驗室，強化質量控制，對燃料油品質從廠區到監管倉進行全程監管，同時，以進口保稅倉和出口監管倉「兩倉合一」為基礎，創新使用「一船多供」、「先供後報」、「錨地供油」、「保稅混兌」等模式，提高供油企業運營效率。

廣西中燃船舶燃料有限公司總經理謝新平表示，欽州市石化產業鏈成熟，欽州煉廠可生產低硫船用燃料油，在廣西北部灣港開展保稅油供應業務，具有資源和成本優勢，將大大縮小北部灣港口保稅油價格同新加坡港口的差距，今後，往返北部灣港口的國際航線船舶將改變以往在港小單補油的狀況。

公司計劃在2025年初步建成北部灣港保稅燃油供應基地。

南寧海關也表示，接下來，將推進以油品為核心的大宗商品投資便利化、貿易自由化改革，促進保稅物流體系升級發展，在北部灣港建設海上航行船舶航運服務加油基地。