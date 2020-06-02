台青看好陸直播電商發展

浙江杭州5月31日舉辦首屆台灣青年電商直播體驗營活動，30名台灣青年參與交流體驗。在近距離感受網絡直播運營和其在浙江的發展後，不少台灣青年認為，直播電商的發展將給要來大陸創業就業的台灣青年以及正在轉型升級的台灣企業帶來新的機遇。

中新社報導，本次電商直播體驗營活動為台灣青年安排了實操理論、案例分析、直播觀摩、復盤推演等環節。負責現場講解的有直播學院創始人、杭州青年創業達人及抖音編導運營負責人等，他們系統地向台灣青年講解了電商直播實務操作，並帶領他們現場觀摩直播。 來大陸創業超過10年的杭州台商協會常務理事、百欣商業地產總經理竇永平表示，杭州乃至浙江逐漸成為一個互聯網創業、電商創業、網紅經濟創業的重要地區，近年來在杭州的一些重點寫字樓中，網紅電商機構的租賃、購買比例明顯增多，給台灣青年來大陸創新創業帶來了新一波機遇。

在浙江諸暨創辦襪業公司的台灣青年陳慶余也希望，自己的企業能够借力直播經濟熱潮打開市場，他們現在也想尋找契機和大陸的直播機構合作，希望他們能够為我們的產品更好地拓寬市場，找到目標客戶，推動我們經營模式的轉型升級。活動中，不少在浙江創業就業的台灣青年還與杭州直播機構進行了項目合作洽談。