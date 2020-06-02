地攤經濟鬆綁！成都助十萬人就業

隨著疫情趨緩，成都天府三街由路邊攤組成的「小夜市」又迎來了忙碌時刻。成都的多處「小夜市」新增了10萬就業崗位，不僅是人間煙火氣的回歸，還是數以萬計家庭「疫」下謀生的希望所在。

中新社報導，成都天府三街「小夜市」的出現，得益於今年3月15日成都率先在大陸推出的為「地攤經濟」鬆綁的相關政策。截至5月28日，成都通過允許設置臨時佔道攤點、允許臨街店舖越門經營、允許大型商場開展佔道促銷等方式，增加就業達10萬人以上。

夜市、集市「重出江湖」，不少老街小巷因此成為遊客打卡地。

但如何最大限度激發「地攤經濟」的活力，同時避免衛生、噪音、交通等問題，考驗著擺攤人，也考驗著一座城。

成都市城管委副主任何汝雲表示，城市管理要因地制宜、因時制宜。政策放開，意味著要把握平衡，做到管而不死、活而不亂，這更加考驗城市的治理智慧。

為了平衡煙火氣與秩序感，成都於5月28日出台意見，對此前佔道經營帶來的部分交通和食品安全隱患、市容及環境衛生影響等問題進行規範。

其中包括每個攤區推選一至兩名商販代表，及時收集和反饋攤區商販意見和建議，取消市民和商家都不滿意的攤區，繼續規範既無投訴又不擾民的攤區。

「成都的地攤經濟呈現城市的繁榮和煙火，不僅為個體創造了就業機會，也為社會商品流通和消費復甦提供助力」。西南財經大學工商管理學院教授王禕指出，「地攤經濟」影響市民公共空間及城市小微市場的有序性，為「地攤經濟」鬆綁不意味著管理的鬆綁，只有有序和精細化的管理、引導才能為「地攤經濟」長久發展提供保障。