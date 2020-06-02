不懼疫情 外資在陸踴躍開店

上海外高橋保稅區建築總體量約7萬平方米的山姆中國會員旗艦店日前正式開工建設，成為外資在中國開店的又一標誌性項目。

新華社報導，山姆中國會員旗艦店預計在2021年開業，是山姆會員店在中國運營的最大獨棟建築，將購物、休閒和娛樂融為一體，涵蓋餐飲、娛樂、生活以及教育等服務區域，以及一個可容納1100多個會員專享停車位的智能停車場。相比其他門店，未來將有更多的首發新品或新項目在旗艦店亮相。

今年新冠肺炎疫情期間，雖然面臨較大挑戰，迪卡儂仍按原計畫開出了上海的第25家商場，開市客則宣布在上海浦東的康橋開出第二家店。外資企業在中國開新店、首店的勢頭依然強勁。

統計顯示，2019年中國社會消費品零售總額41.2萬億元，首次超過40萬億元。2020年1至4月份，中國社會消費品零售總額106758億元，降幅比1至3月收窄2.8個百分點。

大陸國家統計局貿易外經司統計師張敏表示，隨著國內疫情防控形勢持續好轉，企業復商復市進程加快，特別是在多項促消費政策的帶動之下，市場銷售進一步好轉，新興消費勢頭良好，市場活躍度有所增強。

迪卡儂中國區副總裁盧文煙也表示，中國是迪卡儂最重要的市場，公司在中國發展的腳步不會停，並會加快創新科技在零售中的運用。今年「五一」假期，迪卡儂的客流和銷售情況基本恢復到正常水平。

外資在中國踴躍開店，助力多個城市的「首店經濟」蓬勃發展。今年一季度，上海開出各類首店61家，其中就包括日本生活方式集合店LoFt。今年5月初，美國知名炸雞連鎖品牌博派斯在上海開出中國內地首店，南京、杭州和蘇州等分店也在籌備中。

上海自貿區保稅區管理局規劃建設和環境管理處處長趙峰說：考慮到項目推進時正值防疫關鍵期，且存在時差問題，管理部門採用雲會議、專項工作群等方式，24小時靶向精準服務。

面對疫情的不利影響，從項目簽約到開工建設，山姆中國會員旗艦店僅用了2個多月的時間。通過各方努力，項目的審批環節時間精確到小時，核發建設工程規畫許可證和施工許可證均只用了1天。