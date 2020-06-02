對美加稅排除 上海退稅6億

上海海關6月1日統計，上海海關落實第一批對美加徵關稅商品第一次排除政策，至今年3月11日最終申請截止，累計受理429家企業的退稅申請，退還稅款6.31億元（人民幣，下同）。

中新社報導，去年9月，中國國務院關稅稅則委員會制定公佈排除清單，對排除清單內商品，自排除清單實施之日起一年內，不再加徵中國為反制美301措施所加徵的關稅；具備退還稅款條件的，對已加徵的關稅稅款予以退還。

此外，自今年3月2日起，中國國務院關稅稅則委員會接受相關中國境內企業申請，對符合條件、按市場化和商業化原則自美採購的進口商品，在一定期限內不再加徵中國對美301措施反制關稅。

上海海關落實關稅政策，聯合浦東商會、上海報關協會對1400餘家可適用「美加徵關稅商品排除政策」的企業加大政策宣傳引導力度，對200多家重點企業進行「一對一」政策輔導，精準幫扶屬地企業。 截至今年4月底，上海關區已經享受市場化採購排除政策的報關單約2.6萬票，涉及約3100企業，節約關稅約8.29億元。

以豬肉、牛肉為例，享受市場化採購排除政策為企業節約關稅約1.1億元，助力豬肉、牛肉保供應穩價格。