聽新聞
test
0:00 / 0:00

台青紐約深造 為何赴廈門逐夢

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廈門海滄的海峽兩岸無人機暨智能機器人孵化基地裡，台青張安昇展示了他的創業項目「智能編程小車」—人工智能兒童教具。

經過近4年的籌備，該產品即將進入量產階段。

中新社報導，從美國紐約大學博士畢業後，張安昇回到台灣工作，而後選擇到大陸創業。在張安昇看來，大陸是他創業的不二選擇。

張安昇說，大陸有著廣闊的市場，各個部門也為青年創業提供了政策、場地等各個方面的支持，為年輕人提供了友好的創業環境。

2016年，來大陸參加「雙創」比賽的張安昇，遇上了志同道合的夥伴，啟動了智能編程小車創業項目，併入駐海峽兩岸無人機暨智能機器人孵化基地。

「背靠大樹好乘涼」，張安昇說，基地裡聚集著很多相關領域的創業者，彼此可以分享經驗、資源互補，從而降低投資風險。

以基地為平台，創業團隊也能够接觸更多的資源。經過幾年發展，從產品的開發設計到如今投入市場，張安昇充滿信心。

疫情期間我們可以看到，大陸不僅有龐大的市場，還有全球最完善的產業鏈」。張安昇表示，他3月中旬就回到了廈門，抓緊進行產品及課程的完善。這段時間裡，團隊並沒有因為疫情而停下腳步，6月達成量產是他們定下的目標。

隨著大陸疫情形勢逐漸好轉，張安昇也準備抓住機遇做好新一波的產品推廣，產品在上海、深圳等地的業務一直在推進中。

在全力支持青創平台運營發展上，福建自貿區廈門片區出台了「廈門自貿片區促進台灣青年創業就業的十條措施」，從人才引進、就業創業、校企合作等方面對青創團隊給予政策支持。

截至目前，廈門自貿片區累計孵化20家眾創空間，現有國家級眾創空間3家，市級眾創空間4家。雲創智谷園區累計註册企業661家，海峽兩岸青創基地共入駐眾創空間3家，累計簽約入駐創業團隊763家。其中，台灣團隊84家，台籍員工148人。

創業 廈門 疫情

延伸閱讀

才呼籲市民快回家 紐約市長女兒被捕

思明台胞驛站 聯誼點增到10個

疫情緩 百萬親子遊廈門啟動

廈門法院涉台法庭 年審結985案

相關新聞

大陸老字號 難過這「疫」關

叱吒369年歷史的北京王麻子剪刀，5月底商標易主了，接手的是創業十年、替國際刀具品牌代工的廣東金輝刀剪；162歲的狗不理...

海南自貿港 推零關稅+低稅紅利

中共中央、大陸國務院昨日發布「海南自由貿易港建設總體方案」，祭出實行部分進口商品零關稅政策，自貿港市場准入特別清單和外商...

陸口罩原料 熔噴布價格暴跌95%

大陸口罩的重要原料─熔噴布價格崩盤！5月初熔噴布每噸價格最高飆至人民幣40萬元（約新台幣168萬元），近期隨著疫情趨穩定...

廈門五緣灣 打造陸綠肺典範

廈門五緣灣片區生態修復與綜合開發模式最近被納入大陸自然資源部「生態產品價值實現典型案例」首批推薦案例。

京東台灣周年慶 海量促銷吸客

京東宣布台灣「京東618十七週年慶」1日啟動，持續至21 日，這次商品促銷方面，京東將提供幾乎覆蓋全品類海量五折商品、每...

大陸百強房企銷售 5月回穩

中指研究院1日發布數據顯示，1月到5月，房企銷售業績保持平穩，銷售額破百億房企增至78家，較2019年減少17家，前百強...

台青紐約深造 為何赴廈門逐夢

在廈門海滄的海峽兩岸無人機暨智能機器人孵化基地裡，台青張安昇展示了他的創業項目「智能編程小車」—人工智能兒童教具。

對美加稅排除 上海退稅6億

上海海關6月1日統計，上海海關落實第一批對美加徵關稅商品第一次排除政策，至今年3月11日最終申請截止，累計受理429家企...

不懼疫情 外資在陸踴躍開店

上海外高橋保稅區建築總體量約7萬平方米的山姆中國會員旗艦店日前正式開工建設，成為外資在中國開店的又一標誌性項目。

地攤經濟鬆綁！成都助十萬人就業

隨著疫情趨緩，成都天府三街由路邊攤組成的「小夜市」又迎來了忙碌時刻。成都的多處「小夜市」新增了10萬就業崗位，不僅是人間...

台青看好陸直播電商發展

浙江杭州5月31日舉辦首屆台灣青年電商直播體驗營活動，30名台灣青年參與交流體驗。在近距離感受網絡直播運營和其在浙江的發...

廣西 打造保稅燃油供應基地

中國（廣西）自由貿易試驗區成立以來，廣西推進打造北部灣港保稅燃油供應基地，吸引國際航行船舶聚集，加快西部陸海新通道航運發...

熱門新聞

大陸口罩原料熔噴布 價格暴跌90%

小龍蝦的蝦頭到底能不能吃？檢測後給出了答案

轎車停4個多月免繳萬元停車費 眾人見車牌紛紛在車窗寫下加油

傳中國大陸暫停進口美農產品 美股期指翻黑

「中國星巴克」瑞幸咖啡究竟做了什麼 會這樣一夕墜地

中國拉盟友 10國表態支持港版國安法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。