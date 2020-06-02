台青紐約深造 為何赴廈門逐夢

在廈門海滄的海峽兩岸無人機暨智能機器人孵化基地裡，台青張安昇展示了他的創業項目「智能編程小車」—人工智能兒童教具。

經過近4年的籌備，該產品即將進入量產階段。

中新社報導，從美國紐約大學博士畢業後，張安昇回到台灣工作，而後選擇到大陸創業。在張安昇看來，大陸是他創業的不二選擇。

張安昇說，大陸有著廣闊的市場，各個部門也為青年創業提供了政策、場地等各個方面的支持，為年輕人提供了友好的創業環境。

2016年，來大陸參加「雙創」比賽的張安昇，遇上了志同道合的夥伴，啟動了智能編程小車創業項目，併入駐海峽兩岸無人機暨智能機器人孵化基地。

「背靠大樹好乘涼」，張安昇說，基地裡聚集著很多相關領域的創業者，彼此可以分享經驗、資源互補，從而降低投資風險。

以基地為平台，創業團隊也能够接觸更多的資源。經過幾年發展，從產品的開發設計到如今投入市場，張安昇充滿信心。

「疫情期間我們可以看到，大陸不僅有龐大的市場，還有全球最完善的產業鏈」。張安昇表示，他3月中旬就回到了廈門，抓緊進行產品及課程的完善。這段時間裡，團隊並沒有因為疫情而停下腳步，6月達成量產是他們定下的目標。

隨著大陸疫情形勢逐漸好轉，張安昇也準備抓住機遇做好新一波的產品推廣，產品在上海、深圳等地的業務一直在推進中。

在全力支持青創平台運營發展上，福建自貿區廈門片區出台了「廈門自貿片區促進台灣青年創業就業的十條措施」，從人才引進、就業創業、校企合作等方面對青創團隊給予政策支持。

截至目前，廈門自貿片區累計孵化20家眾創空間，現有國家級眾創空間3家，市級眾創空間4家。雲創智谷園區累計註册企業661家，海峽兩岸青創基地共入駐眾創空間3家，累計簽約入駐創業團隊763家。其中，台灣團隊84家，台籍員工148人。