京東台灣周年慶 海量促銷吸客

京東宣布台灣「京東618十七週年慶」1日啟動，持續至21 日，這次商品促銷方面，京東將提供幾乎覆蓋全品類海量五折商品、每天定時發放的人民幣2020元（新台幣8609元）手機神券等多種優惠，提供給台灣消費者。

另外，為了讓更多用戶享受到京東的好商品和好服務，京東還推出了人民幣188元新人大禮包，誠意滿滿。

京東618期間，台灣消費者，若在台北的街道上看到貼有京東廣告的巴士，掃碼即可直接進入會場購物。

此外，為回饋台灣消費者，京東還攜手Mobile01推出線上互動玩法，台灣民眾參與即有機會獲得優惠券和價值人民幣618元的電子卡。

支付優惠方面，了解到台灣消費者偏愛使用信用卡進行網上支付，京東聯合萬事達卡推出支付立減活動：促銷期間萬事達卡持卡用戶可享受最高人民幣40元的滿額立減優惠；使用台灣發行的指定萬事達卡支付，下單購買商品運送至港澳台及海外地區，用戶可享受隨機立減優惠，最高優惠人民幣199 元。

品類優惠方面，自營精選食品、自營家居、自營內衣等類目均推出滿人民幣199元減100元優惠，自營圖書每滿人民幣100元減50元，小電器每滿人民幣300元減40元。

除了海量促銷優惠，京東還為台灣消費者推出多種創新互動玩法，讓購物更有趣，消費者在台灣活動頁面動動手指、玩玩小遊戲即可領取運費券，還有機會在活動頁面找到618錦鯉券（滿人民幣999元減618元）。

運費補貼方面，京東為台灣用戶推出免運費服務（購買自營商品滿人民幣99元、5公斤以內即可享受免運優惠）；此外，京東還聯合Visa推出支付返券活動，促銷期間使用符合條件的Visa卡支付，每周都可領取一張人民幣50元運費券，滿足台灣消費者的高頻次購物需求。

除了好商品和好優惠，京東還以優質的客服、售後、物流等服務為消費者提供良好的購物體驗。客服方面，京東融合AI智能客服和人工客服，24小時為台灣用戶提供不間斷的多渠道查詢服務。

售後方面，京東聆聽台灣用戶的聲音，推出兩項本地售後服務，包括7天內質量問題免費退貨、1年內商品出現非人為質量問題可享本地維修補償。

能否在活動期間低價買到心儀好物是台灣用戶非常關心的問題，今年京東618期間，購買有「價保618」標誌的小家電、電腦數碼等產品可以享受30天價保的政策，30天內發現買貴了可申請退還差價。

物流配送方面，京東物流已與多地海關部門聯動，透過提前向海關提請促銷、車輛的報備工作，實現訂單24小時通關，保證促銷期內訂單履約時效，台灣消費者普遍僅需5至7個工作天即可收到商品。