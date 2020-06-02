廈門五緣灣 打造陸綠肺典範

廈門五緣灣片區生態修復與綜合開發模式最近被納入大陸自然資源部「生態產品價值實現典型案例」首批推薦案例。

中新社報導，五緣灣片區位於廈門島東北部，是廈門島內唯一集水景、溫泉、植被、濕地、海灣等多種自然資源要素於一體的生態空間。早年當地村民過度養殖、傾倒堆存生活垃圾、填築海堤等原因，內灣水環境污染嚴重，外灣海岸線長期被侵蝕，形成了大面積的潮灘。

廈門市土地發展中心副總經理許一奎表示，該片區生態修復與綜合開發於2002年啟動，依託陸海統籌、水體修復和生態治理，先構建整個片區的軟環境和生態輪廓，再進行片區的土地開發和工程建設。

開發團隊從拆除內灣海堤、退塘還海、內灣清淤和外灣清礁疏浚開始，恢復海洋生態環境；規劃建設城市綠地和街心公園，增加城市綠化覆蓋率。

十餘年間，五緣灣片區內生態用地增加2.3倍，建成100公頃城市綠地公園和89公頃濕地公園，城市綠地率從5.4%提高至13.8%；海域面積由原來的112公頃擴大為242公頃，平均深度增加了約5.5米，海域的納潮量增加了約500萬立方米，水質接近Ⅰ類海水水質標準，海洋生態系統得到恢復。

值得一提的是，2011年，五緣灣片區設立了首個廈門島內的市級自然保護區；片區內還建成有1處中華白海豚救護基地和10多座無人生態小島，吸引了90多種野生鳥類覓食棲息，提高了生物多樣性；以自然水域、綠植為隔離，形成了城市中的生態天堂。

隨著五緣灣自然生態系統的建立和各類配套設施的落地，這裡還建成了一批遊艇、帆船產業等高端文旅設施，吸引了多家商業綜合體、知名企業落戶，發展成為現在以生態居住、休閑旅遊、醫療健康、商業酒店、商務辦公等現代服務產業為主導的城市新區。

「這些都是由片區生態修復所帶來的經濟升值溢價」。許一奎說，如今片區內的人居環境得到顯著改善，居民不僅擁有「山青、水綠、天藍」的良好生態產品，還可以享受到豐富和便捷的城市公共服務。

許一奎說，五緣灣片區的成功看到生態保護修復與城市綜合開發可以相得益彰，該模式也可以複製推廣。目前廈門馬鑾灣新城、環東海域新城等片區開發，都貫徹了這一開發理念，推動廈門城市建設日益高素質、高顔值。