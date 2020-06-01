大陸口罩原料熔噴布 價格暴跌90%

受疫情影響，年初製作口罩的核心材料熔噴布，其價格最高飆至人民幣40萬元，隨著疫情趨穩定，價格暴跌逾90%，每噸不到人民幣2萬元。生產熔噴布的企業從幾十家暴增至800多家。如今，這些企業面臨被「割韭菜」的局面。

新浪財經報導，隨之暴跌的還有製作生產熔噴布的機器，原先正常的時候，這個機器也就是人民幣1.5萬左右，但是疫情時期，漲到人民幣15萬元。而現在已經無人問津，甚至被當作廢鐵來賣。

有句老話，「站在了風口，豬都能飛」、「只有退潮的時候，我們才能看到誰做裸游。」

今年的口罩企業崛起，第一個大本營就是江蘇揚中市。揚中是2020年口罩市場的焦點，這裡因熔噴布出名，最初揚中市登記生產熔噴布的企業只有幾十家，後來約有800多家企業做了經營範圍變更，目的就是為了能夠生產熔噴布。

當時的熔噴布市場很瘋狂，價格從幾萬塊錢一噸直接飆漲到人民幣25萬，一路上揚，曾突破人民幣40多萬元。

曾有楊中市民說，「10天就賺到人民幣20萬元，但這在城市還算是少的，一天賺人民幣幾百萬的人都有。」要知道，人民幣20萬元對於受薪階級的人來說相當於一年的薪水。

瘋狂過後，商品總會回歸到它的價值附近。分析稱，不要隨便跟風，不要去投機。尤其是投機人們都看到的熱門行業。當你看不清這個行業誰是韭菜的時候，自己可能就是待割的韭菜。