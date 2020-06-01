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大陸5月地方債發行規模近5.5兆元 創歷史新高

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸5月地方債發行劇增，單月規模創下歷史新高，為記錄以來第三次超過人民幣1兆元。照片／路透
大陸5月地方債發行劇增，單月規模創下歷史新高，為記錄以來第三次超過人民幣1兆元。照片／路透

大陸5月地方債發行規模人民幣1兆3,024億元（約新台幣5.46兆元），單月規模創下歷史新高，為記錄以來第三次超過人民幣1兆元。

路透報導，由於供給大增，以及資金面逐漸收斂，隔夜回購利率重回2%上方，債市二級市場收益率隨之明顯上行，5月地方債平均發行利率也較4月大漲30個基點（bp）。

大陸5月地方債發行規模人民幣1兆3,024億元（約新台幣5.46兆元），其中一般債人民幣2,714億元，專項債人民幣1兆309億元。

前五月累計，共發行地方債人民幣3兆1,997億元，包含一般債人民幣9,447.6352億元，占29.53%；專項債人民幣2兆2,549億元，占比70.47%。

專項債多用於基建投資，這從5月經理人採購指數（PMI）分項數據中亦可見一斑。大陸5月非製造業中建築業商務活動指數加速回暖，較上月上升1.1個百分點至60.8，表明擴大內需政策正在發揮效應，投資需求釋放動力增強。建築業從業人員、新訂單和業務預期指數紛紛上升。

據路透計算，5月平均發行利率3.21%，較上月上行30個bp；平均發行期限14.78年，環比小幅增加0.71年。

5月6日召開的大陸國務院常務會議稱，在年初已發行地方政府專項債人民幣1.29兆元基礎上，再提前下達人民幣1兆元專項債新增限額，力爭5月底發行完畢。目前來看，該計畫已完成。之前月度發行規模曾超兆元的是2016年4月和6月。

推遲逾兩個月後召開的大陸全國人大會議審議通過財政部2020年預算報告，其中，2020年地方政府一般債務新增規模人民幣9,800億元，較去年增加500億元；地方政府專項債券新增規模37,500億元，比去年增加人民幣1.6兆元。

大陸央行5月延遲續做到期的一年期中期借貸便利（MLF），且量縮價平，利率保持在2.95%；此外，人行公開市場逆回購操作在暫停近兩個月後，5月26日重啟並少量操作人民幣100億元七天期品種，且操作利率亦維持在2.20%不變。

人民幣 地方債

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