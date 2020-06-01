美國制裁？財爺：有干擾…但影響有限

香港財政司長陳茂波昨日表示，美國的所謂「制裁行動」，為市場帶來少許干擾，但暫時實際影響有限。此外，目前形勢也令中國企業優先考慮在香港上市、融資。

陳茂波在財政司官網發表網誌指出，市場普遍關注兩方面：一是對香港資金進出和聯繫匯率制度運作的影響；二是香港國際金融中心地位的未來。「我可以肯定的說，這些都不受影響。」陳茂波說，基本法對香港不實行外匯管制等有憲制保障，而聯繫匯率制度是香港自設的制度。目前香港外匯儲備規模相當充裕，資產超過4400億美元，為港元提供厚實的支撐。

陳茂波還表示，每年香港製造並出口到美國的貨物，只占本地製造業不到2%，而高端敏感設備和技術一向也不容易從美國進口，其他技術或可在歐洲和日本等市場找到替代。

陳茂波也說，美國在香港有著龐大的經濟及各種利益。過去10年，美國在香港累計賺取3000億美元，是對美國貿易順差最大的單一經濟體。同時，香港也是美國第三大葡萄酒出口地，和第四大牛肉產品出口市場。他說，美國在香港的金融和服務業有著可觀利益，任何限制措施，都同時損害美國企業在香港的利益。

他表示，目前形勢下，已在境外上市的中資企業或許更積極考慮回流到香港市場掛牌；而中國需要國際融資的科創等企業，也會更優先考慮香港的集資平台。

陳茂波強調，有中國作為龐大腹地，加上香港的聯繫匯率及資金自由進出保證，有利匯聚國際資金，近一步強化香港市場高效順暢的資金融通功能。