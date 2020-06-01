快訊

22歲男大生昨發文「騎車要小心」 今竟與女友命喪輪下

遭爆享特權！陳明文之子陳冠廷請辭副發言人 柯文哲慰留

美國制裁？財爺：有干擾…但影響有限

世界日報 / 記者羅印／香港1日電

香港財政司長陳茂波昨日表示，美國的所謂「制裁行動」，為市場帶來少許干擾，但暫時實際影響有限。此外，目前形勢也令中國企業優先考慮在香港上市、融資。

陳茂波在財政司官網發表網誌指出，市場普遍關注兩方面：一是對香港資金進出和聯繫匯率制度運作的影響；二是香港國際金融中心地位的未來。「我可以肯定的說，這些都不受影響。」陳茂波說，基本法對香港不實行外匯管制等有憲制保障，而聯繫匯率制度是香港自設的制度。目前香港外匯儲備規模相當充裕，資產超過4400億美元，為港元提供厚實的支撐。

陳茂波還表示，每年香港製造並出口到美國的貨物，只占本地製造業不到2%，而高端敏感設備和技術一向也不容易從美國進口，其他技術或可在歐洲和日本等市場找到替代。

陳茂波也說，美國在香港有著龐大的經濟及各種利益。過去10年，美國在香港累計賺取3000億美元，是對美國貿易順差最大的單一經濟體。同時，香港也是美國第三大葡萄酒出口地，和第四大牛肉產品出口市場。他說，美國在香港的金融和服務業有著可觀利益，任何限制措施，都同時損害美國企業在香港的利益。

他表示，目前形勢下，已在境外上市的中資企業或許更積極考慮回流到香港市場掛牌；而中國需要國際融資的科創等企業，也會更優先考慮香港的集資平台。

陳茂波強調，有中國作為龐大腹地，加上香港的聯繫匯率及資金自由進出保證，有利匯聚國際資金，近一步強化香港市場高效順暢的資金融通功能。

香港 外匯

延伸閱讀

中國拉盟友 10國表態支持港版國安法

港股開盤漲2.5% 陳茂波喊話：港國際金融中心地位不變

陸駐美大使：國安法堵住香港不設防

香港：美國制裁 影響有限

相關新聞

美國制裁？財爺：有干擾…但影響有限

香港財政司長陳茂波昨日表示，美國的所謂「制裁行動」，為市場帶來少許干擾，但暫時實際影響有限。此外，目前形勢也令中國企業優先考慮在香港上市、融資。

小微企業主一句話李克強喊支持 人行行長找他要名片

大陸國務院總理李克強今（1）日考察山東煙台藍色智谷，與部分小微企業訪談，了解金融支持穩企業保就業政策落實情況，詢問小微企...

中概股P2P平台微貸網將收山 借貸餘額逾361億

在美股上市的P2P機構微貸網官方昨退出網貸行業公告，基於大陸國家政策及行業趨勢原因，微貸網經審慎研究決定，將於2020年...

人民幣今盤中創逾1周高點

人民幣兌美元即期今（1）日早盤跳空高開，漲至逾一周高位，中間價微升。交易員稱，美國在涉港問題上的措施未超出市場此前預期，...

前5月大陸百強房企銷售規模年降8.6%

中指研究院今（1）日發布數據顯示，1月到5月，房企銷售業績保持平穩，銷售額破百億房企增至78家，較2019年減少17家，...

IDC：大陸雲系統和服務管理軟體市場年增44.2%

國際數據公司IDC今（1）日發布雲系統和服務管理軟件市場半年跟蹤報告顯示，2019年大陸雲系統和服務管理軟體市場的市場規...

5月財新大陸製造業PMI為50.7 創近4月新高

隨著疫情防控措施放寬，企業普遍復工復產，財新網今（1）公布5月財新大陸製造業採購經理人指數（PMI）為50.7，較4月提...

陸外貿商出口轉內銷 「海歸派」水土不服

疫情衝擊國際市場需求萎縮，雖然海外逐漸復工，但全球貿易活動復甦之路漫長，大陸出口企業轉型「海歸派」，回銷大陸市場，為應急...

亞投行發行30億美元全球可持續發展債券

亞洲基礎設施投資銀行（簡稱亞投行）近日完成30億美元全球可持續發展債券發行。本次發行是繼亞投行2019年發行首筆美元債券...

京東台灣推周年慶 商品折扣吸客

京東宣布台灣「京東 618 十七週年慶」1 日正式啟動，持續至21 日，這次商品促銷方面，京東將提供幾乎覆蓋全品類海量五...

港股開盤漲2.5% 陳茂波喊話：港國際金融中心地位不變

香港財政司司長陳茂波昨日發文稱，人大通過「港區國安法」立法的決定，肯定不會影響本港資金自由進出及聯繫匯率制度運作，以及香...

中國6億人月均收入僅4200 官媒強調：是平均

2020是中國脫貧攻堅、全面小康目標之年，但中國總理李克強日前指中國有6億人口平均月入僅人民幣1000元，引發熱議。中國...

熱門新聞

中共人大報告 在涉港問題上新增10個字

制裁香港影響誰？ 學者：美自損八百

陸評論家：中美8大戰場 南海最緊張

一箭雙星 中國長征火箭成功發射兩枚衛星

網課聽到鞭炮聲 老師「正在結婚」

與李克強不同調…習：已實現小康社會目標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。