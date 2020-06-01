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小微企業主一句話李克強喊支持 人行行長找他要名片

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸國務院總理李克強今（1）日考察山東煙台藍色智谷，與部分小微企業訪談。照片／中國政府網
大陸國務院總理李克強今（1）日考察山東煙台藍色智谷，與部分小微企業訪談。照片／中國政府網

大陸國務院總理李克強今（1）日考察山東煙台藍色智谷，與部分小微企業訪談，了解金融支持穩企業保就業政策落實情況，詢問小微企業目前融資實際利率、授信額度以及經營狀況等。其中，一家小微企業主提問後，隨行的大陸央行行長易綱主動找那位業者，要了一張名片。

中國政府網報導，一位從事「互聯網+教育」的小微企業主表示，大家遇到的普遍難題是沒有固定資產，授信額度只能給到人民幣500萬元。這家企業員工30%是博士和碩士，其於均為大學畢業。

李克強對隨行的大陸央行行長說，像這樣的「雙創」企業屬於新業態，大多是輕資產、重智力。金融機構不僅要把知識產權作為融資擔保依據，而且要研究將人力資本作為授信額度擔保的重要依據。就拿今天這個個例作為研究解決這一問題的樣本，不只為了這一家企業，而是為了解決全國更多這樣小微企業的融資難題。

這位小微企業主對總理說，「如果這一政策能夠落實，今年公司還會再招500名以上大學生。」李克強隨即回說，「我會給你更大的支持」。今年大學畢業生再創歷史新高，達874萬人，希望各個企業都能多招一些人，特別是大學生，關鍵時候拉他們一把，大陸國家會給企業更大的財政金融支持。

會談後，大陸央行行長易綱主動找到那位小微創業主，要了張名片。

大陸央行 李克強

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