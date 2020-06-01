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前5月大陸百強房企銷售規模年降8.6%
中指研究院今（1）日發布數據顯示，1月到5月，房企銷售業績保持平穩，銷售額破百億房企增至78家，較2019年減少17家，前百強房企銷售規模年下滑8.6%。5月，前百強房企年比增速回正，銷售穩步成長。
中證網報導，今年1月到5月，前百強房企銷售額均值達人民幣369.1億元，銷售面積均值為272.6萬平方公尺。房企銷售額超過人民幣百億元的企業達78家，均值為人民幣450億元。其中，碧桂園、恆大、萬科突破人民幣2,000億元，均值達人民幣2702.9億元，保利、融創、中海逾千億元。
前百強門檻為人民幣74億元，較2019年的人民幣92.2億元下降19.7%。
從融資規模來看，1月到5月，房企海外債、信用債以及資產證券化融資總額為人民幣6104.4億元，年降7.8%。其中，海外債融資人民幣2,068.9億，年減5.8%；信用債融資人民幣2,893.6億元，年增5.1%；資產證券化發行人民幣1,141.9億元，年減31.6%。
5月，房企海外債、信用債和資產證券化渠道融資總額為人民幣729.4億元，比去年同期基本持平，但月降40.3%。從融資成本來看，1月到5月，信用債平均利率4.28%，與去年相比明顯下降。
部分房企加大戰略合作力度，強強聯合提升綜合實力。一方面房企圍繞地產主業，開展拿地、項目開發等方面合作。如花樣年集團與東原未來將開展信息交流、土地市場、項目合作開發與轉讓等方面的合作。
此外，借助戰略投資方資源，提升企業經營管理能力。如紅杉、騰訊完成對世茂服務的戰略投資後，將進一步通過物聯網、雲計算、大數據等技術應用助力世茂服務提升經營管理能力。
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