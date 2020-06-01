5月財新大陸製造業PMI為50.7 創近4月新高

隨著疫情防控措施放寬，企業普遍復工復產，財新網今（1）公布5月財新大陸製造業採購經理人指數（PMI）為50.7，較4月提高1.3個百分點，為2月以來最高，重回擴張區間。

此走勢與大陸國家統計局製造業PMI並不一致。大陸國家統計局昨公布的5月製造業PMI為50.6，低於上月0.2個百分點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，大陸經濟處疫情後的修復期，生產恢復速度明顯強於需求，國外疫情仍在蔓延中，出口疲弱對需求側形成嚴重拖累。今年兩會政府工作報告未提及GDP增速目標，重點強調「六穩」和「六保」，就業首當其衝。財新大陸製造業PMI就業指數已連續五個月處於收縮區間，促就業工作任務依然艱巨繁重。

隨著企業經營逐步恢復正常，製造業生產連續三個月增速回升，5月生產指數為2011年2月以來最高。生產恢復明顯高於需求，受外需疲弱拖累，新訂單指數雖較4月小幅回升，仍處收縮區間。為遏止疫情擴散，多國實施嚴格措施，包括停產停業，新出口訂單指數雖有回升，但已連續五個月處於收縮區間。

需求低迷，導致製造業企業連續五個月壓縮用工，但降幅放緩。受訪企業普遍表示，因需求不足計畫裁減人手，部分企業則稱員工自願離職後沒有填補空缺。生產加速而企業新訂單減少，導致企業積壓工作量出現自2016年2月以來的首次下降。

5月大陸製造業採購庫存繼續下降，許多受訪企業反映，鑒於需求低迷，同時為了控制成本，因此重新調整了庫存。因需交付訂單，以及需求低迷而致力減少存貨，企業成品庫存指數下降，重回收縮區間。

原材料購進價格連續四個月處於收縮區間，但降幅減緩。廠商普遍反映，金屬、石油等原料降價，帶動成本下降。隨著市況逐漸回穩，製造商基本維持產品售價不變，出廠價格指數重回臨界值以上，打破連續三個月的降價趨勢。

由於預期疫情改善後，全球經濟狀況會轉強，中國製造業界對未來一年抱有信心，樂觀度在擴張區間攀升。