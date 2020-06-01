陸外貿商出口轉內銷 「海歸派」水土不服

疫情衝擊國際市場需求萎縮，雖然海外逐漸復工，但全球貿易活動復甦之路漫長，大陸出口企業轉型「海歸派」，回銷大陸市場，為應急之策，但出現水土不服現象，因交易鏈條相對長、回款慢、短時間內重新自建渠道，不是件容易的事。

路透報導，「出口轉內銷是破解（外貿）企業訂單荒困境的重要途徑，但也並非易事，品牌、渠道、甚至整個訂單模式等等，從生產到經營都遇到水土不服。」在深圳經營一家主打出口LED產品的企業家說。新冠疫情影響下，很多大陸外貿出口企業尋求出口轉內銷，難是難，不過反過來想，這總比沒訂單強。

除了產品生產與檢測標準不同，經營模式也完全不同。多數外貿工廠為品牌的代工廠，在缺少品牌授權的情況下產品難以直接售賣，同時，大陸品牌市場格局已基本穩固，要想分一杯羹，就要在多個環節增加費用以開拓市場。以往「訂單-生產-交付」的出口訂單模式，轉戰到大陸市場還不得不面對一定期限的放帳期。

「對出口轉內銷的企業來說，渠道問題比品牌問題更加突出，尤其是那些產品以外銷為主很少內銷的企業來說，在大陸境內市場根本就沒有能夠為自己所用的銷售渠道。」中國企業聯合會企業研究處處長劉興國說。

而與渠道相比，更為嚴峻的是市場。他表示，對這些企業而言，轉內銷意味著不得不投入大量資金在大陸市場鋪設營銷渠道，進而大大增加企業營銷成本。

一家江蘇紡織企業負責人表示，為了滿足海外客戶的供應商標准，一般的工廠從軟體到硬體標準都比大陸境內高，成本偏高，轉內銷是個自救辦法，但在價格上實在是沒有優勢，還擔心產不對銷。

不過，出口轉內銷也並不是出口企業的唯一出路。劉興國指出，面對疫情的影響，出口企業還可以通過其他路徑實施自救，一是可以積極主動挖掘國際市場新需求，繼續在國際市場尋求新發展；二是主動轉型進入新領域，或是向價值鏈中高端升級。

大陸國際經濟交流中心副理事長黃奇帆在一場線上論壇建議，對於轉內銷的產品可以在一定時間內給予特殊政策，免徵大陸增值稅，同樣享受出口退稅的政策，視同出口。

他指出，轉內銷後收取大陸增值稅和其他稅負，成本上漲後可能會不適應境內銷售。而且，外貿企業在大陸境內銷售方面本就缺乏人才和經驗，需要重新建立銷售網絡，不適合再過多給他們增添資金壓力。