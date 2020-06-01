亞投行發行30億美元全球可持續發展債券

亞洲基礎設施投資銀行（簡稱亞投行）近日完成30億美元全球可持續發展債券發行。本次發行是繼亞投行2019年發行首筆美元債券以來第二次進行全球美元債券發行，也是亞投行首次發行全球可持續發展債券。

中新社「國是直通車」官方微博報導，此次發行年期為5年，票面利率為0.50%。工銀國際在本次交易中擔任聯席牽頭主承銷商和聯席簿記管理人。工銀國際為本次交易中唯一一家中資主承銷商。

募集資金將用於協助各國和地區抗擊疫情，促進經濟恢復和可持續發展、加強亞洲基礎設施投資、進一步促進區域合作並應對發展中的挑戰，體現了亞投行促進區域建設互聯互通化和經濟一體化進程的宗旨和使命，展現了其在全球抗疫特殊時期作為多邊開發銀行的國際擔當。

在新冠肺炎疫情蔓延、全球市場動盪低迷的環境下，此次債券發行總計獲得來自全球近30個國家眾多投資人的踴躍認購，投資者類型包括全球範圍內主權投資機構、央行、商業銀行、基金、保險、養老金等，顯示國際資本市場對亞投行信用資質和其在促進區域可持續發展作用的高度認可。