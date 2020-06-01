京東台灣推周年慶 商品折扣吸客

京東宣布台灣「京東 618 十七週年慶」1 日正式啟動，持續至21 日，這次商品促銷方面，京東將提供幾乎覆蓋全品類海量五折商品、每天定時發放的人民幣 2020 元（新台幣8,609元）手機神券等多種優惠，提供給台灣消費者。

另外，為了讓更多用戶享受到京東的好商品和好服務，京東還推出了人民幣188 元新人大禮包，誠意滿滿。

京東 618 期間，台灣消費者，若在台北的街道上看到貼有京東廣告的巴士，掃碼即可直接進入會場購物。

此外，為回饋台灣消費者，京東還攜手 Mobile01 推出線上互動玩法，台灣民眾參與即有機會獲得優惠券和價值人民幣 618 元的電子卡。

支付優惠方面，了解到台灣消費者偏愛使用信用卡進行網上支付，京東聯合萬事達卡推出支付立減活動：促銷期間萬事達卡持卡用戶可享受最高人民幣 40 元的滿額立減優惠；使用台灣發行的指定萬事達卡支付，下單購買商品運送至港澳台及海外地區，用戶可享受隨機立減優惠，最高優惠人民幣 199 元。

品類優惠方面，自營精選食品、自營家居、自營內衣等類目均推出滿人民幣 199 元減 100 元優惠，自營圖書每滿人民幣 100 元減 50 元，小電器每滿人民幣 300 元減 40 元。

除了海量促銷優惠，京東還為台灣消費者推出多種創新互動玩法，讓購物更有趣，消費者在台灣活動頁面動動手指、玩玩小遊戲即可領取運費券，還有機會在活動頁面找到 618 錦鯉券（滿人民幣 999 元減 618 元）；

針對台灣消費者以往喜愛的數碼、手機、小家電、日用品等熱銷品，京東優勢自營業務聯合眾多品牌商，為台灣消費者打造一場超級購物盛宴，涵蓋家電、手機、數碼、家居等 26個品類，滿足台灣消費者多方面需求。

運費補貼方面，京東為台灣用戶推出免運費服務（購買自營商品滿人民幣 99 元、5公斤以內即可享受免運優惠）；此外，京東還聯合 Visa 推出支付返券活動，促銷期間使用符合條件的 Visa 卡支付，每週都可領取一張人民幣 50 元運費券，滿足台灣消費者的高頻次購物需求。

除了好商品和好優惠，京東還以優質的客服、售後、物流等服務為消費者提供良好的購物體驗。客服方面，京東融合 AI 智能客服和人工客服，24 小時為台灣用戶提供不間斷的多渠道查詢服務。

售後方面，京東聆聽台灣用戶的聲音，推出兩項本地售後服務，包括 7 天內質量問題免費退貨、1 年內商品出現非人為質量問題可享本地維修補償。

能否在活動期間低價買到心儀好物是台灣用戶非常關心的問題，今年京東 618 期間，購買有「價保 618」標誌的小家電、電腦數碼等產品可以享受 30 天價保的政策，30 天內發現買貴了可申請退還差價。

物流配送方面，京東物流已與多地海關部門聯動，透過提前向海關提請促銷、車輛的報備工作，實現訂單 24 小時通關，保證促銷期內訂單履約時效，台灣消費者普遍僅需 5 至 7個工作天即可收到商品。

台灣消費者可選擇將包裹直送到家，或在全家和萊爾富兩大超商取貨，京東全方位覆蓋全台數千個自提點，方便台灣用戶上下班、外出途中及時收取包裹。