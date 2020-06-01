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義新歐中歐班列 發貨量增逾7成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵路上海局集團有限公司近日披露，5月31日，滿載著100標準箱商品的中歐班列Ⅹ8020次列車從浙江義烏西站啟程，駛向西班牙首都馬德里，標誌著今年義新歐中歐班列第200列開行。

據新華社報導，這趟列車主要運送的物品包括防疫物資、小商品等。據介紹，今年截至5月31日，義新歐中歐班列共發運16672標準箱，發貨量比去年同期增長72%，其中5月最後一周就開行了19列；從6月起，計畫每周常態化開行20列以上。

今年以來，義新歐中歐班列全力承接空運、海運轉移貨源，實現班列開行數量和貨物發送量逆勢上揚。

為提高中歐班列開行質量，保持中國大陸與歐洲間國際物流通道暢通，大陸鐵路部門、地方政府和貿易公司等多方堅持在常態化疫情防控中加快推進生產生活秩序恢復，為中歐班列提供「一對一」「一站式」「一條龍」定製服務，確保了各個環節的暢通無阻、高效運轉。

列車 馬德里 疫情

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