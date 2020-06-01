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電商直播熱 企業家主播引關注

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

很多人都沒想到，自己刷手機看直播時，能見到75歲娃哈哈集團董事長宗慶後。從不玩網購的「飲料大王」直播首秀，吸引外界關注。據統計，宗慶後這場3小時的直播，場觀人數達到107萬人次，全場點讚數超過527萬。

新華社報導，已經創業33年的宗慶後是中國大陸知名實業家，靠「賣水」幾次登上富豪榜。做遊戲、現場吃播、分享創業經歷、送禮物……宗慶後用十分年輕化的交流方式拉近與網友的距離。

受疫情影響，愈來愈多的大陸知名企業家紛紛加入「直播大軍」。不久前，知名家電企業格力集團董事長董明珠也曾開直播，全場3個小時，銷量達到3.1億元（人民幣，下同）。

對於大部分走進直播間的中國大陸企業家來說，他們的目的並不只是簡單的帶貨，而是渴望利用這種方式來獲得年輕消費者對自己企業品牌的認可。

「希望借助直播這種形式近距離地與互聯網用戶交流並了解他們的需求。」宗慶後說，希望能通過直播收集大家對產品的反饋，從而提供更符合消費者偏好、更優質的產品。

艾媒諮詢數據顯示，中國大陸直播電商市場規模從2017年的190億元迅速增長至2019年的4338億元，2020年預計規模將超過9600億元，同比增長121.53%。

直播對於「中國製造」而言，不僅是企業推動數字化轉型的契機，更是創新營銷方式，帶動企業迅速恢復生產經營活力，以應對經濟下行壓力。

在「世界超市」浙江義烏，46歲的吳獻法銷售工業級的扳手、螺絲刀等工具20多年。去年他在淘寶平台的銷售業績並不理想，於是也開始在抖音上試水直播。

宗慶後也在直播現場招募創業人才。「我計畫招募10萬名年輕人，在企業新設立的電商平台上做社交零售商，還會為他們提供5萬元到10萬元貼息貸款作為起步資金，幫助他們解決就業難題。」

不過，伴隨直播經濟的火爆，也帶來了產品質量、虛假宣傳等問題。

這些「企業家主播們」認為，一個新的運營模式起來，政府的監管力度也需要隨之加大。直播屬於渠道建設，它只是服務中的一部分，更重要的是產品質量。「中國製造」還是要靠技術、質量、誠信來支撐。

直播 創業

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