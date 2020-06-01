陸放寬地攤經濟 社群媒體熱議

曾經被指責為「占道經營、破壞市容、髒亂差」，一度銷聲匿跡的地攤經濟正重新回到中國大陸城市。中共中央文明辦日前發布消息說，為適應常態化疫情防控形勢，在今年文明城市測評指標中，不將占道經營、馬路市場、流動商販列為文明城市測評考核內容。消息一出，迅速成為社群媒體上的熱點話題。

「城市煙火氣，最撫凡人心。」中國經營報在微博上發布的投票「你支持地攤合法化嗎？」顯示，參與投票的網民中，87.9%選擇支持。

網友「熙熙攘攘牛關道」說：「挺好的，我們小區外面最近很多擺地攤的，之前冷冷清清的街道也變熱鬧了……擺攤經營不僅解決了困難商戶的吃飯問題，也是一項便民政策。」微博用戶「雲壓驚雷」評論：「路邊攤不影響交通，只要衛生，才是城市的煙火氣和靈魂！」

中新社報導，大陸專家學者也對放寬地攤經濟的政策予以肯定。中國就業促進會原副會長、北京大學教授陳宇受訪時表示：「這個政策釋放強烈信號，就是要搞活經濟，調動經濟生活中每一個元素的活力，特別是要調動經濟活動最基層的個體經濟，充分釋放靈活就業崗位，讓廣大老百姓有更多機會。」

大陸國家發改委產業經濟與技術經濟研究所副研究員劉振中認為，當前經濟形勢下，保民生、保就業是第一位的，這時提出保留地攤經濟，對中低收入群體、低技能就業群體、失業下崗工人和農村來城的務工農民，能起到較大幫助，也讓一個城市更有溫度、更有包容心。

微信公眾號「俠客島」認為，以攤販經濟為代表的非正規經濟，承擔著某種「社會潤滑劑」的功能，它符合低收入群體和普通百姓的就業需求，也為後疫情時期的社會帶來彈性。

但「俠客島」指出，對各城市而言，如何落實這一政策，則需要仔細思量。如果今年不考核，進而放開攤販經濟，明年又要納入考核，怎麼辦？基層最怕折騰，不僅市政部門無法適應，市民也不適應。因此在非常時期過後，最好還是把治理攤販經濟的主動權交還給各城市。各地結合既有政策及現狀，做出調整，盡量保持政策穩定，才能使「保民生」的初衷落到實處。