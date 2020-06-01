攜手重慶江北、渝北 德陽拚進成渝經濟圈

為了積極融入成渝地區雙城經濟圈，搶抓戰略機遇，推動深入發展，5月19日、20日，四川省德陽市先後與重慶市江北區、渝北區締結協同發展友好城市並簽署相關專項合作協定，將攜手推進教育、文旅、金融、人力資源、企業合作等領域的專項合作。

德陽是大陸重大技術裝備製造業基地，地處成都平原東北部，毗鄰省會成都，位於絲綢之路經濟帶和長江經濟帶的交匯處、疊合點。成渝地區雙城經濟圈建設和成德同城化，是德陽繼「三線建設」、改革開放之後的第三次重大歷史性機遇。

協定簽署後，雙方將充分利用成渝地區雙城經濟圈建設的戰略機遇，充分發揮兩地比較優勢，緊緊圍繞產業發展、文化旅遊、資源要素、公共服務等領域，不斷拓展合作領域、豐富合作內涵、完善合作機制，促進兩地更深層次全面對接、更高水準聯動發展、更多主體互動參與，共同探索成渝地區雙城經濟圈建設地方合作的路徑。

成渝地區位於長江上游，地處四川盆地，因區域內的兩大核心城市—成都市和重慶市（簡稱「渝」）而得名，是大陸西部綜合實力最強的地區。成渝經濟區，包含了四川盆地的絕大部分地區。

培育發展成渝地區雙城經濟圈，是大陸的重大戰略決策，有利於引領西部地區發展，拓展大陸經濟增長新空間，推動長江經濟帶和絲綢之路經濟帶戰略契合互動，引導1億人口在中西部地區就近城鎮化，在大陸區域發展格局中占有重要地位。