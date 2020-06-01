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深圳前海註冊港企 增至上萬家
深圳市前海深港現代服務業合作區管理局近日披露，2020年一季度，前海新增港資企業130家、新增註冊資本88.11億元（人民幣，下同），註冊港資企業數量從2015年的2172家增至12232家，註冊資本達1.3兆元，深港合作正邁向更深層次、更廣領域。
「近年來，我們搭建了前海深港創新中心、深港基金小鎮、深港創意設計產業園等平台，打造了前海深港青年夢工場，不斷完善深港青年創業生態圈。」前海管理局副局長王錦俠受訪表示，前海已聚集境外人員8786人，其中包括5123名香港居民。
新華社報導，2020年一季度，前海深港青年夢工場累計孵化創業團隊446家，其中港澳台及國際團隊227家。香港青年、學學科技服務（深圳）有限公司創始人陳升說，他在前海創業一年就獲首輪融資，如今將更多時間用來幫香港青年來深創業「牽線搭橋」，為深圳多個創新創業基地引進200多個港資企業和創業團隊。
「去年我們完成第二輪融資、項目估值達1億，今年初疫情對產品推廣有影響，但我們加強線上推廣力度，爭取在疫情平穩後能搶占市場先機。」香港青年、前海隨身寶科技公司聯合創始人郭瑋強說，今年前海深港青年夢工場二期建成後，有更好的硬條件和軟環境，他對未來的發展充滿信心。
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