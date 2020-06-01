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巴斯夫打樁開建 後年拚湛江製
「化工龍頭」德國巴斯夫廣東一體化項目首批裝置30日在湛江打樁開建。
中新社報導，巴斯夫全球高級副總裁林漢平表示，該首批裝置將生產工程塑料及熱塑性聚氨酯，從而滿足大陸華南地區及整個亞洲市場多個增長行業的客戶需求。按計畫，該項目將在2022年底前推出首批「湛江製造」的產品。
作為中國大陸化工領域重要的外商投資企業，巴斯夫主要的生產基地位於上海、南京和重慶，而上海創新園更是全球和亞太地區的研發樞紐。
2018年7月，巴斯夫與廣東省政府簽署了第一份一體化基地諒解備忘錄。2019年1月，雙方簽署框架協議，進一步明確巴斯夫在廣東建立智慧一體化基地的規劃細節。2019年11月，投資總額達100億美元的巴斯夫廣東新型一體化生產基地項目在湛江啟動。
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