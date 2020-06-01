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農民工留鄉就業 大陸5方向協助

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸農業農村部副部長劉煥鑫近日表示，農業農村部將從發展現代種養業、拓展鄉土特色產業、提升農產品加工業、培育新產業新業態、工程項目帶動等五方面著力，擴大返鄉留鄉農民工就地就近就業。

新華社報導，劉煥鑫在日前召開的擴大返鄉留鄉農民工就地就近就業規模視訊調度會上，作上述表示。

新冠肺炎疫情影響，今年中國大陸返鄉農民工滯留鄉村較多，一些返崗農民工再次返鄉，本地企業吸納農民工就業減少。返鄉留鄉農民工就業存在「堵點」，包括就業信息不對稱、轉崗就業技能不足等。

大陸農業農村部數據顯示，去年中國大陸有農民工2.91億人。其中，外出農民工有1.74億人，本地農民工1.17億人。

劉煥鑫說，人力資源社會保障部、農業農村部採取系列舉措，積極推動擴大就業。強化用工信息對接，開展農民工技能培訓和轉崗培訓，引導各地及早實施農田設施建設、現代農業產業園及農村人居環境整治等項目，引導農業產業化龍頭企業等採靈活就業、共享就業、臨時兼業等形式，增加就業崗位。到5月底已安排返鄉農民工就近就業800多萬人。

下一步，大陸農業農村部將著力對接產業和就業，擴大農民工就地就近就業。發揮在外務工積累的資金和經驗優勢，引導他們在推進種養業規模化、標準化、產業化中穩定就業，在開發特色產品、傳承手工藝、挖掘鄉土文化中增加就業，引導返鄉留鄉農民工在農產品初加工企業和農民合作社，開展儲藏、保鮮、清洗、分級、分割、包裝等初加工。

同時，引導返鄉留鄉農民工在休閒旅遊項目創造就業，發展農村電商、直播直銷等新業態。今年大陸加強高標準農田建設、農村人居環境整治、現代農業產業園、農業產業強鎮等建設，將更多吸納就業。對自主就業困難的，將通過公益性崗位等落實托底就業措施。

農民 新冠肺炎

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