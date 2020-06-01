泉州拚線上經濟 零售額冠福建

泉州市商務局統計數據顯示，今年前4月，泉州實現網路零售額621.2億元（人民幣，下同），同比增長17.8%，排名居福建省首位。其中，4月份網路零售額達239.7億元，同比增長41.2%。

中新社報導，線上經濟火熱的同時，拉動消費也是泉州經濟戰疫的一大亮點。5月起，泉州市縣兩級政府及有關部門聯合發放多種惠民消費券，加快商貿零售企業經營復甦。

一場以挑戰賽形式開展的直播帶貨大賽29日在泉州拉開序幕，20名泉州青年主播將連續3天輪番直播，為泉州名特產品帶貨。活動主辦方、泉州市團委表示，接下來還將通過搭建平台、對接資源、技能培訓等舉措，力爭將「直播帶貨」打造成支持泉州實體經濟發展的重要載體。

疫情期間，泉州積極引導線上消費，不斷培育壯大消費新業態，對沖疫情造成的經濟活動收縮。同時，當地鞋服、食品等傳統產品藉助網紅經濟的商業模式導入，通過線上直播、展播銷售，較大程度彌補了實體銷售的損失。

海外疫情持續，導致國際訂單遲遲難以恢復，選擇外單轉內銷的泉州外貿企業日益增多。針對這一變化，泉州趁勢打造千億直播產業，與拼多多合作啟動「海絲精品·好貨不貴」直播節。僅4月23日至5月15日，拼多多平台註册地址且發貨地址均位於泉州地區的店舖總成交額超過58.3億，新增店舖數量超過1.8萬家。此外，泉州還與阿里巴巴集團合作推進「超級工廠」計畫，組織200家企業線上拓展國內外市場。

此外，泉州近日發放1.5億元特殊慰問消費券，由各基層工會結合實際情況，按照每人不超過500元的標準發放，特殊慰問消費券分「文旅券」和「樂購券」。據不完全統計，僅5月1日至15日，泉州累計核銷各類消費券約1500萬元，帶動消費超1億元，有效促進市場人氣回升。

連續21年領跑福建省的泉州，2019年地區生產總值達9946.66億元。今年以來，泉州已舉行多次「雲簽約」活動，共簽約項目164個，總投資1669億元。全市主要經濟指標降幅收窄或由負轉正，經濟運行總體企穩向好。