廣州台企拚復工 直播加強力度

「目前我們復工復產工作已全部進入正軌，公司一季度線上營銷超預期20%完成，二季度預計表現會更好。」安婕妤集團董事長特別助理周若文近日受訪時說。

中新社報導，安婕妤是一家擁有集研發、生產和銷售為一體的知名化妝品企業，在台灣已有近30年歷史，2002年進入大陸發展，現在廣州開設了安婕妤化妝品科技股份有限公司及廣州安婕妤生物科技有限公司，擁有多個專業線化妝品品牌和日化線品牌，在大陸加盟店總數達5400多家。

新冠肺炎疫情暴發以來，安婕妤受到很大衝擊。「剛開始壓力滿大的，也不知道疫情會持續多久，線下不少合作夥伴門店無法正常營業，給企業開展線下實體工作帶來影響。」周若文說。

對此，董事長迅速召集管理層開會研議對策。隨後將線下營銷積極向線上轉移，通過線上直播、微課堂等時下流行的營銷方式開展線下工作。

其實，早在四年前，安婕妤就開展渠道多元化發展的策略。除了線下的美容院大連鎖市場、體驗館和醫美機構，該公司還逐步建立了自己的電商平台、微商城、快樂購等線上渠道。

順應當下直播電商的潮流，安婕妤加大線上直播力度。目前每周開展兩次固定線上直播，累計已開展近300場，向消費者介紹企業產品、實力等內容，產品成交額穩步上升。

疫情以來，安婕妤一方面與外部網紅合作直播帶貨，另一面也積極開展自己的造星計畫，努力把市場人員打造成一個個小網紅，並通過他們積極帶動經銷商、代理商一起成長。目前，第一期造星計畫已結束，18位合作夥伴順利完成各項培訓任務。

與此同時，化妝品公司必不可少的培訓工作也沒落下，只不過轉移到了線上。公司動員所有經銷商、加盟店和市場人員上線接受總部的各種專題培訓，以實現線上對接客戶、線上客戶服務、線上輔導、線上學習，讓客戶足不出戶就可以獲得更多資源和知識。

對於企業未來的發展，周若文保持信心。她指出，隨著實體消費市場加速回暖，專業線化妝品市場一定會恢復到原來的水平，而直播市場可能會成倍成長，因此，公司在這方面還會投入更多資源。