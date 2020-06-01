聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣州台企拚復工 直播加強力度

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「目前我們復工復產工作已全部進入正軌，公司一季度線上營銷超預期20%完成，二季度預計表現會更好。」安婕妤集團董事長特別助理周若文近日受訪時說。

中新社報導，安婕妤是一家擁有集研發、生產和銷售為一體的知名化妝品企業，在台灣已有近30年歷史，2002年進入大陸發展，現在廣州開設了安婕妤化妝品科技股份有限公司及廣州安婕妤生物科技有限公司，擁有多個專業線化妝品品牌和日化線品牌，在大陸加盟店總數達5400多家。

新冠肺炎疫情暴發以來，安婕妤受到很大衝擊。「剛開始壓力滿大的，也不知道疫情會持續多久，線下不少合作夥伴門店無法正常營業，給企業開展線下實體工作帶來影響。」周若文說。

對此，董事長迅速召集管理層開會研議對策。隨後將線下營銷積極向線上轉移，通過線上直播、微課堂等時下流行的營銷方式開展線下工作。

其實，早在四年前，安婕妤就開展渠道多元化發展的策略。除了線下的美容院大連鎖市場、體驗館和醫美機構，該公司還逐步建立了自己的電商平台、微商城、快樂購等線上渠道。

順應當下直播電商的潮流，安婕妤加大線上直播力度。目前每周開展兩次固定線上直播，累計已開展近300場，向消費者介紹企業產品、實力等內容，產品成交額穩步上升。

疫情以來，安婕妤一方面與外部網紅合作直播帶貨，另一面也積極開展自己的造星計畫，努力把市場人員打造成一個個小網紅，並通過他們積極帶動經銷商、代理商一起成長。目前，第一期造星計畫已結束，18位合作夥伴順利完成各項培訓任務。

與此同時，化妝品公司必不可少的培訓工作也沒落下，只不過轉移到了線上。公司動員所有經銷商、加盟店和市場人員上線接受總部的各種專題培訓，以實現線上對接客戶、線上客戶服務、線上輔導、線上學習，讓客戶足不出戶就可以獲得更多資源和知識。

對於企業未來的發展，周若文保持信心。她指出，隨著實體消費市場加速回暖，專業線化妝品市場一定會恢復到原來的水平，而直播市場可能會成倍成長，因此，公司在這方面還會投入更多資源。

直播 化妝品

延伸閱讀

直播／今日確診+0！連續49天無本土個案 累計423人解除隔離

財富灌水?凱莉詹娜遭富比世富豪榜除名　Coty股價大跌

「五堅情」直播失控暴走1.1萬人搶看 小賴封王獎懲皆受

沒牙齒、笑容甜！80歲陝西奶奶當網紅直播賣紅杏

相關新聞

華為、新冠肺炎、香港…美中金融戰在即？

華盛頓郵報報導，美中經濟衝突導致互徵關稅，又為華為和半導體技術流向起爭執，隨著新冠肺炎疫情和香港命運升高緊張關係，兩國之...

人民幣中間價續創12年新低 分析預期恐貶破7.2

受中美緊張情勢進一步升高影響，人民幣對美元匯率近期偏弱。人民幣對美元中間價29日再下調39個基點，報7.1316，創20...

陸5月製造業PMI 低於預期

大陸國家統計局昨（31）日發布5月製造業採購經理人指數（PMI）為50.6，略低於預期，月減0.2，主要原因是新出口訂單...

廣州台企拚復工 直播加強力度

「目前我們復工復產工作已全部進入正軌，公司一季度線上營銷超預期20%完成，二季度預計表現會更好。」安婕妤集團董事長特別助...

泉州拚線上經濟 零售額冠福建

泉州市商務局統計數據顯示，今年前4月，泉州實現網路零售額621.2億元（人民幣，下同），同比增長17.8%，排名居福建省...

農民工留鄉就業 大陸5方向協助

大陸農業農村部副部長劉煥鑫近日表示，農業農村部將從發展現代種養業、拓展鄉土特色產業、提升農產品加工業、培育新產業新業態、...

巴斯夫打樁開建 後年拚湛江製

「化工龍頭」德國巴斯夫廣東一體化項目首批裝置30日在湛江打樁開建。

深圳前海註冊港企 增至上萬家

深圳市前海深港現代服務業合作區管理局近日披露，2020年一季度，前海新增港資企業130家、新增註冊資本88.11億元（人...

電商直播熱 企業家主播引關注

很多人都沒想到，自己刷手機看直播時，能見到75歲娃哈哈集團董事長宗慶後。從不玩網購的「飲料大王」直播首秀，吸引外界關注。...

義新歐中歐班列 發貨量增逾7成

中國鐵路上海局集團有限公司近日披露，5月31日，滿載著100標準箱商品的中歐班列Ⅹ8020次列車從浙江義烏西站啟程，駛向...

攜手重慶江北、渝北 德陽拚進成渝經濟圈

為了積極融入成渝地區雙城經濟圈，搶抓戰略機遇，推動深入發展，5月19日、20日，四川省德陽市先後與重慶市江北區、渝北區締...

陸放寬地攤經濟 社群媒體熱議

曾經被指責為「占道經營、破壞市容、髒亂差」，一度銷聲匿跡的地攤經濟正重新回到中國大陸城市。中共中央文明辦日前發布消息說，...

熱門新聞

中共人大報告 在涉港問題上新增10個字

美譴責港國安法 華春瑩藉美國騷亂回擊：我無法呼吸

習近平回信說這個 鍾南山喊「非常高興」

A股最高分手費！「疫苗皇帝」前妻獲分235億人民幣

制裁香港影響誰？ 學者：美自損八百

一箭雙星 中國長征火箭成功發射兩枚衛星

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。