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杜偉民農家孩 生技發跡曾涉行賄
在國產疫苗行業，有評價稱，如果說長生生物的高俊芳是「疫苗女王」，那康泰生物的杜偉民無疑是「疫苗皇帝」。杜偉民發家於乙肝疫苗，曾捲入行賄案，發跡史具傳奇色彩，但也並非一帆風順。相比杜偉民，此次天價離婚的另一個主角袁莉萍則低調許多。
紅星新聞報導，杜偉民是暨南大學高級工商管理專業碩士，袁莉萍為對外經濟貿易大學採購與供應管理專業經濟學學士。杜偉民是中國國籍，持有香港居民身分證以及加拿大永久居留權；袁莉萍為加拿大國籍，持有香港居民身分證。
據投資者報報導，杜偉民1963年出生於江西省吉安市新幹縣一個農村家庭，曾在江西省衛生防疫站工作近8年，1995年擔任長春長生生物科技股份有限公司銷售經理。在獲得了第一桶金後，開始登上資本市場的舞台。
每日經濟新聞報導，他曾與他人共同創辦廣州盟源生物。2001年，該公司購入長生實業0.68%的股權。2008年，康泰生物面臨重組時，杜偉民購買了大部分股權，成為康泰生物的實際控制人。2017年，康泰生物成功上市。如今，現年57歲的杜偉民身價高達267.74億元。
在江西日報2014年的一篇報導中，杜偉民被形容為「疫苗王國的勇士」，「他是一個貧困山區的孩子，憑藉一身闖勁，一步步成長為全球最大乙肝疫苗生產企業的掌舵人。」
相比杜偉民，袁莉萍則低調許多。康泰生物2017年年報顯示，袁莉萍比杜偉民小8歲，2010年3月至2012年11月，任民海生物稽核部主管、經理；2012年12月至2015年3月，任康泰生物副總經理；2011年5月至今擔任康泰生物董事，2017年3月至今任民海生物副總經理。康泰生物2018年年度報告顯示，袁莉萍2018年8月21日董事任期屆滿未連任後，未在康泰生物擔任其他職務。
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